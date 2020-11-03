Днями випадково побачила уривок передачі, в якій нещасна жінка розповідала про те, що змушена була залишити роботу, щоб доглядати за хворою матір'ю і тепер її дохід становить 33 гривні на місяць (це доплата по догляду за хворою людиною). Жінка не розуміє, як їй виживати.

Підключили до ефіру екс-міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова. Його спіч був такий. Не варто злитися на державу – цей негатив ні до чого не приведе, рівно, як і не варто розраховувати на державу – кожен українець повинен розраховувати тільки сам на себе. На запитання ведучої: "А навіщо нам тоді держава? І навіщо платити податки?" пан Милованов відповів, що ці питання – популізм і, безумовно, нам потрібна така держава. А на питання про те, що ж все-таки робити цю жінку, іншим малозабезпеченим людям, екс-міністр сказав, що у нього немає ідей, але він точно розуміє, що єдиний вихід кожного українця – це заощадження!

Але. У більшості українців немає заощаджень, немає подушки безпеки, тому якщо щось трапляється в сім'ї, люди змушені продавати останнє, щоб вирішити проблему. На всі зауваження щодо того, що люди живуть за межею бідності і не можуть відкладати заощадження, Милованов наполягав, що, хоча б мінімально 5 - 10%, потрібно все-таки відкласти. До речі, один з гостей студії уточнив у екс-чиновника, чи може жінка з сюжету, відклавши 3 гривні або 10% від свого доходу, вирішити свої проблеми, він відповів, що ні, тим самим давши можливість зробити висновок, що, все-таки , заощадження – це не панацея. Мабуть, надихнувшись передачею, пан Милованов вирішив докладніше пояснити українцям, як накопичувати заощадження, якщо вони мають низький рівень доходів. На своїй сторінці в Фейсбуці екс-міністр написав: "Потрібно негайно шукати кращу роботу, змінювати професію, отримувати нові навички .... Найкраще, що ви можете зробити, якщо не виходить відкладати заощадження – почати заробляти більше". Бінго! Ось він той самий рада, який змінить життя українців! По-моєму, претендує на Нобелівську премію в галузі економіки!

Я ось прямо вже бачу, як наші медпрацівники, які отримують мінімальні зарплати і знаходяться на фронті боротьби з коронавірусів, послухали пана Милованова, звільнилися і побігли шукати кращу роботу. Навряд чи вони знайдуть її краще в Україні, а ось в Європі - можливо. Або, наприклад, машиністи потягів метро вирішили, що мало заробляють і почали освоювати нову професію, пов'язану зі збором врожаю в Польщі.

До речі, пан Милованов регулярно дає людям "важливі" поради, пов'язані з їх особистими фінансами. Так, коли починався карантин в березні цього року, він дав людям цілий алгоритм, що робити в цій ситуації. Рекомендую всім його прочитати. Особливо цинічними виглядають рекомендації відстрочити виплату своїх боргів, пояснивши це кризою, при цьому вимагати достроково те, що повинні вам, або зберігати вільні гроші в іноземній валюті, залишивши в гривні лише невелику суму на 2-4 тижні ...

Найстрашніше, що подібні речі говорить людина, яка відповідала, слава Богу, недовго, за економіку нашої країни! І пан Милованов такий не один! Нещодавно Прем'єр – міністр заявляв, що люди не повинні розраховувати на пенсії від держави через 15 років ...

Невже все чиновники настільки відірвані від реальності? Чому ці люди дозволяють собі подібні заяви? Коли чиновники нарешті зрозуміють, що бюджет країни – це гроші платників податків, і, сплачуючи податки, ми маємо право вимагати гідне життя! І якщо вони не знають, як це зробити – вони повинні піти!