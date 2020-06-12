Зростання зарплат у 2020 році не буде: експерт дав невтішну оцінку українській економіці

Зростання реальної заробітної плати залежить від росту економіки України, яка зараз знаходиться у великій кризі.

Як повідомив OBOZREVATEL виконавчий директор громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзін, нещодавно МВФ оприлюднив нову оцінку ймовірного падіння економіки в Україні, яка за тиждень знизилася з 7,2% до 8,5%. Щодо росту на наступний рік, то він оцінювався у 2,5%, а тепер цей показник опустився до 1,1%.

За словами економічного експерта, напевно, прогноз буде погіршуватися і далі.

"Рівень падіння української економіки напряму залежить наскільки ми швидко та легко вийдемо з карантину. А ми зараз бачимо стрімке зростання хворих коронавірусом, якщо цифри будуть погіршуватися, цілком можливо, що ми повернемося до жорсткого карантину. Тоді про українську економіку можна буде говорити лише у минулому часі", – каже він.

Росту заробітних плат до кінця року чекати не варто

Але й при кращому варіанті очікувати підйому не варто, українська економіка входить у затяжну кризу, вважає економіст.

"Гарантовано до кінця цього року нічого не буде, якщо нам вдасться подолати захворюваність, та ми спокійно вийдемо з карантину, то в кращому випадку у січні наступного року у нас буде 1% росту. А це ж, по суті, нічого. Коли ми падаємо на 8%, а в наступному виросли на 1%, то це лише означає, що ми впали на 7% по відношенню на 2019 року", – пояснив Пендзін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вУкраїні рівень безробіття у 2020 році може досягти рекордних за останні роки 9,4%. Половина безробітних, згідно з даними статистики, це здобувачі з вищою освітою і віком від 40 років.