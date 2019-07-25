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Зроблять обов'язковим: в Україні приготували важливе нововведення для парків і пляжів

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В Україні під час будівництва та реконструкції парків і пляжів збираються зробити обов'язковим встановлювання туалетів і санвузлів.

Введення такої норми зараз вивчають у Міністерстві регіонального розвитку. Про це повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе, йдеться на сайті Мінрегіону.

"Банальна проблема знайома всім — відсутність туалетів у парках, на пляжах та інших зонах відпочинку. Сьогодні таких дуже багато, якщо не більшість. Зараз ми переглядаємо будівельні норми щодо благоустрою і одна з важливих пропозицій змін — обов’язково влаштовувати у всіх парках, на пляжах та інших рекреаційних зонах сучасних вбиралень у достатній кількості. Наприклад, через кожні 700 метрів", — сказав Парцхаладзе.

Він додав, що в таких громадських місцях краще влаштовувати не біотуалети, а вакуумні санвузли, які більш зручні у використанні. Ще у міністерстві кажуть про обов'язкове обладнання спеціальних універсальних кабін для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, а також встановлення сповивальних столиків для немовлят.

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Туалети пропонують встановлювати через кожні 700 метрів

Туалети пропонують встановлювати через кожні 700 метрів

minregion.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже з 1 вересня під час проектування нових станцій метро або проведення їхньої реконструкції повинні обов'язково передбачатися туалети для пасажирів.

Також Мінрегіон збирається зобов'язати встановлювати громадські туалети в гіпермаркетах, супермаркетах і на території інших продовольчих магазинів з площею від 2,5 тис. кв. м.

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Особа
Лев Парцхаладзе
Місце
Україна
Теги
відпочінок будівництво
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CARGO 100
CARGO 100
"... лучше устраивать не биотуалеты, а вакуумные санузлы ..." Когда Кличко, если не уволят, будет открывать очередной, держите его за уши чтоб не засосало.
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CARGO 100
CARGO 100
"важное новшество"
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
CARGO 100, Человеку, страны где в лучшем случае срут в сортире с дыркой в земле, а обычно просто под забором, этого не понять
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