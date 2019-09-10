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10 вересня • оновлено в 22:40
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Зниження податків в Україні: у "Слузі народу" розповіли, коли це може трапитися

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Голова комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що податки на фонд оплати праці в Україні можна буде зменшити тільки через 2-3 роки.

Про це депутат від "Слуги народу" сказав OBOZREVATEL, коментуючи питання про можливе скасування військового збору.

За його словами, збір – це маніпуляція, яка приховано збільшує ПДФО (з 2016 року податок на доходи фізосіб в Україні становить 18%).

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"Військовий збір – по суті складова податку на доходи фізосіб. Це була маніпуляція, ми можемо сміливо говорити, що насправді у нас ПДФО 19,5%. Ми виступаємо за те, щоб зменшити навантаження на фонд оплати праці (включає в себе ЄСВ + ПДФО + військовий збір. – Ред.). Але в найближчій перспективі не бачимо такої можливості через значне недофінансування соціальних програм, пенсійного фонду. Потрібно вирішувати комплексно і виходити до такого рішення через 2-3 роки", – сказав Гетманцев.

Гетманцев розказав про можливість знизити податки

Гетманцев розказав про можливість знизити податки

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий законопроєкт №1232 про податкову амністію, який поданий народним депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, надає лазівки для корупціонерів і представників кримінального світу.

В Україні збираються змінити правила оцінки нерухомості під час її продажу. Ідея законопроєкту – зробити процес дешевшим, виключивши платежі непотрібним фірмам-"прокладкам".

В Україні запропонували ввести добровільний податок для представників IT-індустрії. Гроші з нього повинні йти на підтримку їхніх початківців колег.

Також Кабмін планує провести "глибоку" податкову реформу, яка запрацює у 2021 році.

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Теми
Податки в Україні Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
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