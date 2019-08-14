Знесення хрущовок в Україні: в уряді несподівано пішли на поступки

В Україні змінюють правила знесення старого житла при реконструкції. Тепер для цього потрібна згода 75% мешканців будинку, а не 100% як раніше.

Така норма міститься в новому законопроекті, який стосується старого житла. Його розробили в Міністерстві регіонального будівництва, повідомляють в прес-службі.

Там вважають, що нові правила дозволять нарешті почати реновацію "хрущовок" та "сталінок".

"Сьогодні у діючому законі щодо реконструкції застарілого житла прописана обов’язкова згода 100% мешканців будинку. Тобто відмова навіть одного жителя, який прописаний у квартирі такого будинку, виключає можливість проведення реконструкції. Навіть якщо вся решта жителів повністю підтримує це рішення. Це не зовсім правильно. Крім того, коефіцієнт відшкодування за старе житло становить 1,5. Тобто при переїзді в новий будинок вам повинні дати квартиру на 50% більше. Це стало основною причиною того, що реновація застарілого житла в Україні так і не змогла розпочатися на практиці", – каже заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Згідно з новим законопроектом, для початку реконсрукціі будинку буде необхідна письмова згода не менше 75% власників квартир та іншого нерухомого майна. Якщо незгодних набереться понад 25%, їх будинок буде виключено з інвестиційного проекту.

Реконструкція передбачає знесення старого будинку і переселення мешканців у новий. При цьому розмір компенсації (квартиру якої площі люди отримають замість старої) визначатимуть місцеві ради.

"Ми ввели, що не зноситься будинок, а потім люди переїздять кудись і будуються. Найперше будується пусковий будинок. Туди переїздять люди, і тільки потім зносяться ті об'єкти. Обов'язково щоб квартира була з ремонтом, і щоб людям перевезли все", – пояснював Парцхаладзе в ефірі Обоз.tv.

Хрущовки будуть зносити за згодою 75% мешканців kvartiraposutochno.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, проблему старого та аварійного житла в Україні, в першу чергу хрущовок, вирішуватимуть двома способами – масовим знесенням або реконструкцією.

При цьому тільки в Києві, згідно з проектом генплану, необхідно зносити 3055 хрущовок, де проживає понад 200 тис. Сімей. Планується в першу чергу зносити п'яти-, трьох- і чотириповерхівки, побудовані до початку 60-х. Остаточний проект реновації все ще розробляється.

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