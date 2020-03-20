Значки з Леніним і старі речі: предмети СРСР, які можна продати за цілий статок

Речі і предмети, які в СРСР здавалися буденністю, зараз можна продати за величезні суми. OBOZREVATEL вивчив лоти популярного українського аукціону часів Союзу і зібрав найдорожчі предмети.

Значки СРСР із зображенням Леніна – 1 млн грн

unc.ua

"Продається велика колекція значків СРСР, 917 штук-оригінали, з зображенням В.І.Леніна.екземпляри різні, не повторюються", – описує власник лота.

Фотоапарат ФЕД – 52 тисячі гривень

unc.ua

"Фотоапарат ФЕД НКАП-СРСР, червоний RED прапор, об'єктив. Рідкісний і цікавий випуск, № 200760. Затвор живий, але не в робочому стані – витримки відпрацьовує, але абсолютно не коректно. Шторки рідні, підсохлі, але немає просвітів. Об'єктив ФЕД 3 , 5 / 50мм №12. Об'єктив без сколів", – йдеться в оголошенні.

Поштові марки СРСР – 80 тис. грн

unc.ua

"Продам колекцію Е.А.Звягінцева. Понад 1100 сторінок з марками в клясери (саме СРСР) Починаючи з 1918 року. Вся колекція зберігається в клясери. Ціна договірна, продаж неспішна. Халяви тут немає. Шукаю реально зацікавленої людини", – йдеться в оголошенні.

Плакат Оригінал 1970-е СРСР – 18 тисяч

unc.ua

"Серія плакатів. Оригінал! Плакат експонувався на виставці. Змішана техніка, гуаш / оргалит 100х70 см., 1970-1980-е. Під керівництвом професора Лящука Т.А", – описують лот.

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