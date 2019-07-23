"Злидарі!": в Криму місцеві мешканці висміяли російських туристів

У соцмережах кримчани висміюють туристів з Росії, які приїжджають відпочивати на анексований півострів без копійки в кишені.
Про це в Twitter пише блогер RoksolanaToday&Крим, публікуючи скріншоти коментарів.
"Люди приїжджають просто в море помитися і все. На інше у багатьох не вистачає бабла! Тому і ресторанний бізнес здихає через "Самса, хачапурі і чебуреки!". Економія на всьому", - скаржиться кримчанин Андрій Бутаєнко.
паблік кримський- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 21 липня 2019 р.
обговорюють ніщебродов, які їдуть в цьому році в Крим замість туристів pic.twitter.com/I8ov16QL7H
Крим
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Також блогер знайшла відгук про мешканців Києва, які були в Криму на відпочинку.
"Вчора зі мною на Меганомі були дві людини. В кінці вони дали мені 5000 рублів на екшн-камеру, просто так, я ні про що не просив! Щоб я знімав і викладав в інет. Що цікаво, це були кияни", - пише в спільноті Судака Олександр Скрябін.
Порівняйте дві посади- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 21 липня 2019 р.
Єтот з паблік Судака
українці-це туристи і гроші
постоли-злидні
Так ось, зубожілі "кияни", шо у вас в голові взагалі? я про Вибори звичайно pic.twitter.com/qMJfEqsUMS
"Українці - це туристи і гроші. Лапті - злидні", - підсумовує блогер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму у розпал туристичного сезону фактично немає відпочиваючих. "Двоє в морі, не рахуючи собаки", - підписані кадри пустельного Щолкіно. Така ж ситуація з Гурзуфі, Поповці, Мисовом.
Тим часом окупаційна влада Криму визнала, що не може боротися з нелегальними перевізниками через проблеми з транспортом. Зокрема, повна заборона роботи таких перевізників може призвести до транспортного колапсу.
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