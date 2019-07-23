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"Злидарі!": в Криму місцеві мешканці висміяли російських туристів

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У соцмережах кримчани висміюють туристів з Росії, які приїжджають відпочивати на анексований півострів без копійки в кишені.

Про це в Twitter пише блогер RoksolanaToday&Крим, публікуючи скріншоти коментарів.

"Люди приїжджають просто в море помитися і все. На інше у багатьох не вистачає бабла! Тому і ресторанний бізнес здихає через "Самса, хачапурі і чебуреки!". Економія на всьому", - скаржиться кримчанин Андрій Бутаєнко.

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Також блогер знайшла відгук про мешканців Києва, які були в Криму на відпочинку.

"Вчора зі мною на Меганомі були дві людини. В кінці вони дали мені 5000 рублів на екшн-камеру, просто так, я ні про що не просив! Щоб я знімав і викладав в інет. Що цікаво, це були кияни", - пише в спільноті Судака Олександр Скрябін.

"Українці - це туристи і гроші. Лапті - злидні", - підсумовує блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму у розпал туристичного сезону фактично немає відпочиваючих. "Двоє в морі, не рахуючи собаки", - підписані кадри пустельного Щолкіно. Така ж ситуація з Гурзуфі, Поповці, Мисовом.

Тим часом окупаційна влада Криму визнала, що не може боротися з нелегальними перевізниками через проблеми з транспортом. Зокрема, повна заборона роботи таких перевізників може призвести до транспортного колапсу.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим російські туристи
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