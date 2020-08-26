Журналісти показали особняк Арахамії, куплений за ціною однокімнатної квартири

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія купив будинок в котеджному містечку Green Hills під Києвом за ціною однокімнатної квартири в столиці.

Це з'ясували в ході розслідування журналісти видання Страна. У своїй щорічній декларації про доходи Арахамія вказав, що в червні 2019 року він придбав будинок площею 295,7 кв. м. за 983 тис. грн (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Журналісти з'ясували, що в Green Hills залишилося 9 непроданих будинків. Згідно з інформацією на офіційному сайті забудовника, зараз котедж площею плюс мінус 300 кв. м коштує близько 16 000 000 гривень. Але ціна може коливатися в залежності від проекту і курсу долара.

"Що, як бачимо, в 16 разів дешевше, ніж офіційна вартість. Та й важко повірити, що такий особняк можна купити за менш, ніж 40 тисяч доларів. За ціною "однушки" в Києві", – сказано в матеріалі розслідування.

Журналісти побували в Green Hills, розташованому біля села Віта-Поштова, в 10 км від Києва. Оскільки стороння людина може потрапити на територію тільки на запрошення мешканців, вони використовували для зйомки квадрокоптер.

На території містечка є озеро і власна школа (Країна)

Особняк Арахамії має два поверхи. На задньому дворі розташований міні-город, де росте капуста, петрушка, кріп і інша зелень. З першого поверху є вихід на відкриту літню терасу. Там стоять два гриля, кілька крісел гойдалок, обідній стіл і пара шезлонгів. А також розкидано безліч дитячих іграшок. Видання нагадало, що Арахамія тато шістьох дітей.

На задньому дворі у сім'ї Арахамії є невеликий город (Країна)

У будинку немає гаража, тому всі транспортні засоби припарковані прямо біля його входу. Серед автопарку політика журналісти побачили дитячий квадроцикл, пару електросамокатів, велосипед, баггі і автомобіль Audi Q8 вартістю близько 3 000 000 грн.

Розслідувачі підкреслили, що цей транспортний засіб відсутній в декларації нардепа. Там вказано лише Mercedes GLS 350, який належить його дружині Вікторії.

Однак, сам Арахамія не раз був помічений під Верховною Радою за кермом сріблястого позашляховика Audi Q8. Тоді він сказав журналістам, що взяв авто покататися у друга.

Видання нагадало, що в політику Арахамія прийшов зі сфери IT. У 2017 він продав міжнародну компанію TemplateMonster, де був одним із засновників. Сума угоди, за його словами, склала 100 мільйонів доларів. Арахамія стверджував, що його частка склала 25%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в електронній декларації, імовірно, занизив вартість придбаного ним будинку в 10 разів.