У Росії 30 мільйонів людей замість туалетів використовують вигрібні ями. "Наддержава" знаходиться на 1 місці в світі серед розвинених країн за часткою населення без доступу до туалетів.

А у 45% багатодітних російських сімей немає доступу до централізованої каналізації. Про це йдеться в спецпроекті "#поуши", який випустила "Новая газета". Там спробували розібратися, як в Росії "епохи діджитал" люди живуть без централізованої каналізації.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що жителі російського Красноярська багато років страждають від "чорного неба", що виникає через викиди заводів і спалювання вугілля в ТЕЦ. Ситуацію могло б вирішити переведення міста на опалення газом, адже поруч йде газова труба на Китай. Але грошей на це у "наддержави" немає.

Життя в Росії

Наприклад, у Тулі, де населення близько 549 тис. чоловік, у 121 тис. немає централізованого водовідведення. "Нам сказали, що до 2023 року ми будемо жити без тепла, води і каналізації. Ми і журналістів звали, а вони всі наші скарги вирізали. А туалет сфотографували – благоустрій, мовляв, центру", – каже мешканка Тули Зінаїда.

Туалети в Росії "Новая газета"

"Кожен день вмиваємося в кориті, машинку пральну зливаємо в корито, все потім по відрах розливаємо і виносимо на подвір'я. Тут у нас нагорі бабуся живе, вона не виходить з дому – важко спускатися сходами, і свої відра, в тому числі туалетні, вона виливає в вікно", – каже інша мешканка Тули Інна Шувалова. Вона живе в центрі міста – 250 м від будівлі обласної адміністрації, 182 км від Москви.

Туалети в Росії "Новая газета"

"З нашої вигрібної ями все йде в річку Упу, тому що рівень річки нижче. Каналізація є поруч уздовж вулиці, але одне оформлення коштує близько 100 тисяч рублів, а копати і проводити потрібно самим. Ми чекаємо, коли буде благоустрій центру – може, і нам щось перепаде... Але нам нічого відкрито не говорять, все нібито засекречено", – наводяться слова жителя Тули Володимира Мєшкова.

Туалети в Росії "Новая газета"

"У нас нічого немає: замість туалету вигрібна яма, по воду ходимо до колонки за кутом, опалення дровами, жодних зручностей, крім світла і газу. Замовляємо приватну асенізаторську машину, вона все відкачує. Коштує це тисячі дві", – скаржиться мешканка вулиці Менделєєвськой Надія Жукова.

Туалети в Росії "Новая газета"

Видання пише, що поки жителі Тули поповнюють вигрібні ями в очікуванні благоустрою, на вулицях міста розгорається війна асенізаторів. Вони поділилися на "білих" і "чорних".

"Для перемоги в цій війні міська компанія-оператор навіть створила квазі-силову структуру і проводить виховні рейди і міські погоні за конкурентами", – йдеться в публікації.

У відповідь "чорні" російські асенізатори скаржаться, що співробітники водоканалу виливають нечистоти де хочуть. "Питаю: "Чому ви це робите?", а вони: "Ми свої, нам можна", – наводяться слова одного з асенізаторів-"нелегалів".

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