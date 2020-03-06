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6 березня • оновлено в 04:14
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"Живемо по вуха в л*йні" Розкрито правду про життя росіян без каналізації

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У Росії 30 мільйонів людей замість туалетів використовують вигрібні ями. "Наддержава" знаходиться на 1 місці в світі серед розвинених країн за часткою населення без доступу до туалетів.

А у 45% багатодітних російських сімей немає доступу до централізованої каналізації. Про це йдеться в спецпроекті "#поуши", який випустила "Новая газета". Там спробували розібратися, як в Росії "епохи діджитал" люди живуть без централізованої каналізації.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що жителі російського Красноярська багато років страждають від "чорного неба", що виникає через викиди заводів і спалювання вугілля в ТЕЦ. Ситуацію могло б вирішити переведення міста на опалення газом, адже поруч йде газова труба на Китай. Але грошей на це у "наддержави" немає.

Життя в Росії

Життя в Росії

Наприклад, у Тулі, де населення близько 549 тис. чоловік, у 121 тис. немає централізованого водовідведення. "Нам сказали, що до 2023 року ми будемо жити без тепла, води і каналізації. Ми і журналістів звали, а вони всі наші скарги вирізали. А туалет сфотографували – благоустрій, мовляв, центру", – каже мешканка Тули Зінаїда.

Туалети в Росії

Туалети в Росії

"Новая газета"

"Кожен день вмиваємося в кориті, машинку пральну зливаємо в корито, все потім по відрах розливаємо і виносимо на подвір'я. Тут у нас нагорі бабуся живе, вона не виходить з дому – важко спускатися сходами, і свої відра, в тому числі туалетні, вона виливає в вікно", – каже інша мешканка Тули Інна Шувалова. Вона живе в центрі міста – 250 м від будівлі обласної адміністрації, 182 км від Москви.

Туалети в Росії

Туалети в Росії

"Новая газета"

"З нашої вигрібної ями все йде в річку Упу, тому що рівень річки нижче. Каналізація є поруч уздовж вулиці, але одне оформлення коштує близько 100 тисяч рублів, а копати і проводити потрібно самим. Ми чекаємо, коли буде благоустрій центру – може, і нам щось перепаде... Але нам нічого відкрито не говорять, все нібито засекречено", – наводяться слова жителя Тули Володимира Мєшкова.

Туалети в Росії

Туалети в Росії

"Новая газета"

"У нас нічого немає: замість туалету вигрібна яма, по воду ходимо до колонки за кутом, опалення дровами, жодних зручностей, крім світла і газу. Замовляємо приватну асенізаторську машину, вона все відкачує. Коштує це тисячі дві", – скаржиться мешканка вулиці Менделєєвськой Надія Жукова.

Туалети в Росії

Туалети в Росії

"Новая газета"

Видання пише, що поки жителі Тули поповнюють вигрібні ями в очікуванні благоустрою, на вулицях міста розгорається війна асенізаторів. Вони поділилися на "білих" і "чорних".

"Для перемоги в цій війні міська компанія-оператор навіть створила квазі-силову структуру і проводить виховні рейди і міські погоні за конкурентами", – йдеться в публікації.

У відповідь "чорні" російські асенізатори скаржаться, що співробітники водоканалу виливають нечистоти де хочуть. "Питаю: "Чому ви це робите?", а вони: "Ми свої, нам можна", – наводяться слова одного з асенізаторів-"нелегалів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що збільшити доходи росіян до 2020 року в два рази, як це планували в 2008 році, не вдалося через те, що "це були попередні плани".

Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передову науку", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

Колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман заявив, що за часів СРСР в 80-і роки через сильний дефіциту в його місті було "відверто голодно", а життя в Україні жителям російських регіонів здавалася "справжнім раєм".

66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
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сибирский ватник
сибирский ватник
Эй,Вы Россию на карте мира видели?Ну и как в каждой деревне построить центральную канализацию,отопление и водопровод с газом?.А вообще то погуглите сколько в вашей ,европейской стране,деревянных сартиров и сколько человек,даже детей в эти сартиры провалились
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Livesey David
Livesey David
В кyeве полгода горячей воды не было, а они всё о России волнуются. ))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Livesey David, муд ак, в Киеве у людей бойлеры есть!! нет коммуналок, как в Питере, и во всех домах централизованная канализация!! и 100 км от Киева все тоже норм..да, в селах есть дома с ямами, но это уж кому как финансы позволяют,!! ноо мы ж не орем, что мы вЯликий народ, и не хвастаемся средними зарплатами под 1000 баксов!! а вам должно быть дико стыдно!!! одна из самых богатых стран в мире и такое позорище!!!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Livesey David, Еще один страдалец о "братском народе" ?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Что то кремлеботы по притихли
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