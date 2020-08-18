В окупованій Горлівці жителів звуть збирати яблука в Росію: до війни там були потужні заводи

В окупованій терористами "ДНР" Горлівці, яка до війни мала потужні заводи, місцевим жителям тепер пропонують їхати на роботу в Росію – збирати яблука.

При тому, що до війни люди працювали на підприємствах, продукція яких йшла на експорт. Про це в Twitter розповів користувач з ніком azzafrok.

"Горлівка. По всьому місту, навіть на під'їздах будинків, з'явилися пропозиції роботи зі збору яблук десь в ерефіі. Колись в Горлівці була промисловість, що працювала на експорт. Але з приходом русского мира промисловість обнулилася і замість неї тепер одна робота – яблука збирати", – написав блогер.

Жителям "ДНР" запропонували збирати яблука в Росії Twitter

Також люди пишуть, що подібні оголошення бачили і в Донецьку.

У коментарях відзначили, що це звичайна сезонна робота, але вкрай важка. Дд того ж росіяни за неї платять так мало, що за підсумком людям мало що вдається привезти додому.

"Нічого страшного, насправді, це сади на Кубані. У нас в містечку ще десять років тому деякі їздили, звичайна сезонна робота. З півдня України зараз в Рашу не дуже-то їдуть, ось і шукають робітників в ОРДЛО. Знайома, яка їздила на яблука, раз поїхала, другий поїхала, а після другого довелося лікувати спину, і на цьому все. Говорила, високі норми, фізично витримати дуже важко, а грошей не так вже й багато залишиться після витрат", – написала користувачка Verbyna.

Жителям "ДНР" запропонували збирати яблука в Росії Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих частинах Луганської та Донецької області з приходом "ЛДНР" ціни на квартири перестали в порівнянні з довоєнними ціни впали в 3-4 рази.