Жителів Росії попередили про блокування рахунків у банках у воєнний час

У Росії Центробанк попередив громадян про те, що у воєнний час держава може блокувати рахунки вкладників і забирати з них гроші.

Таке повідомлення було опубліковано на сторінці Банку Росії у Facebook. Коли почався скандал, його видалили і, пославшись на помилку, заявили, що це історична довідка про те, як було за часів Другої світової війни.

Що було в повідомленні ЦБ РФ

Багато ЗМІ встигли передрукувати повідомлення до того, як його видалили.

"Уже в перші дні війни було обмежено зняття готівки з вкладів. Для громадян було введено військовий податок, податок на бездітних і самотніх, підвищені сільськогосподарський і прибутковий податки. Відпустки на час війни були скасовані, компенсація за них перераховувалася на вклади і була заморожена", – було сказано в повідомленні.

Також там зазначалося, що до війни надходження до держбюджету від податків і позик населення становили 10-12% доходів бюджету. За чотири роки війни населення забезпечило третину всіх доходів держави, сплативши дві третини витрат військового бюджету.

Facebook Центробанку Росії

Facebook Центробанку Росії

Це не пройшло повз увагу людей. У коментарях росіяни почали жартувати, що ЦБ видав "військову таємницю", а інші стали обговорювати, що гроші державі зараз краще не довіряти.

"Натяк зрозумів. Треба терміново в бакси і за бугор все що є", – написав Михайло Орлов.

Facebook Центробанку Росії

Facebook Центробанку Росії

Український блогер Тимофій Гольц зазначив, що Центробанк Росії проводить планомірну підготовку населення своєї країни до виживання в умовах війни.

"А також, переконливо формує панічні настрої в соціально-економічному житті простих росіян", – додав Гольц.

Він припустив, що ідею видалити скандальне повідомлення співробітникам Банку Росії "підказали" "старші товариші" з ФСБ.

Facebook Тимофія Гольця

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