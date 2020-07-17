Жителі Криму розповіли, що чекає на росіян на півострові

Жителі анексованого Росією Криму поскаржилися на дорогу оренду житла, низькі зарплати і високі ціни на їжу на півострові.

Таку "довідку" вони надали мешканці "рідної гавані" Анастасії Новіковій з Челябінська, яка в соцмережі написала, що хоче приїхати жити до Сімферополя і поцікавилася місцевим рівнем життя.

"Хочу переїхати до Сімферополя на ПМЖ, розкажіть будь ласка як у вас тут з роботою, кліматом, вартістю оренди житла і взагалі, чи задоволені містом?", – написала дівчина.

Їй прийшло кілька десятків відповідей, більшість людей порадили – їхати не варто.

"Тут все х*рово! Ціни московські, а оплата праці мізерна. Люди голодні і злі (хто не вірить, проїдьтеся в автобусі). І ще у нас вода закінчується питна", – написав Андрій Мішагін.

З ним погодилася Світлана Гук: "Москвичі від наших цін в шоці! У Москві навіть кримські товари дешевші, ніж у нас".

"Сиди вдома, приїдеш рада не будеш. Тут непогано було до 2014 року. А далі, мабуть, гірше", – відрізав Євген Дегтярьов.

Вартість життя в Криму vk.com

Вартість життя в Криму vk.com

На обговорення звернула увагу блогерка Роксолана Крим. "Вимкни телевізор і сиди на Уралі Не треба до нас їхати!", – написала вона у Twitter

Вартість життя в Криму Twitter Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Сімферополя поскаржилися на іржаву воду в кранах. У підприємстві "Вода Криму" пояснили те, що відбувається, збільшенням паводків, зазначивши, що вода нібито відповідає санітарним правилам і нормам.

В Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не можуть впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках людей тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом.