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Жителі Криму розповіли, що чекає на росіян на півострові

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
1,7 т.
Жителі Криму розповіли, що чекає на росіян на півострові

Жителі анексованого Росією Криму поскаржилися на дорогу оренду житла, низькі зарплати і високі ціни на їжу на півострові.

Таку "довідку" вони надали мешканці "рідної гавані" Анастасії Новіковій з Челябінська, яка в соцмережі написала, що хоче приїхати жити до Сімферополя і поцікавилася місцевим рівнем життя.

"Хочу переїхати до Сімферополя на ПМЖ, розкажіть будь ласка як у вас тут з роботою, кліматом, вартістю оренди житла і взагалі, чи задоволені містом?", – написала дівчина.

Їй прийшло кілька десятків відповідей, більшість людей порадили – їхати не варто.

"Тут все х*рово! Ціни московські, а оплата праці мізерна. Люди голодні і злі (хто не вірить, проїдьтеся в автобусі). І ще у нас вода закінчується питна", – написав Андрій Мішагін.

З ним погодилася Світлана Гук: "Москвичі від наших цін в шоці! У Москві навіть кримські товари дешевші, ніж у нас".

"Сиди вдома, приїдеш рада не будеш. Тут непогано було до 2014 року. А далі, мабуть, гірше", – відрізав Євген Дегтярьов.

Вартість життя в Криму

Вартість життя в Криму vk.com

Вартість життя в Криму

Вартість життя в Криму vk.com

На обговорення звернула увагу блогерка Роксолана Крим. "Вимкни телевізор і сиди на Уралі Не треба до нас їхати!", – написала вона у Twitter

Вартість життя в Криму

Вартість життя в Криму Twitter Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Сімферополя поскаржилися на іржаву воду в кранах. У підприємстві "Вода Криму" пояснили те, що відбувається, збільшенням паводків, зазначивши, що вода нібито відповідає санітарним правилам і нормам.

В Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не можуть впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках людей тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом.

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