В Україні порівняли зарплату жінок і чоловіків: розкрито значний розрив

Середня зарплата чоловіків в Україні у першому кварталі 2020 року склала 12438 грн, тоді як жінкам платили на 21,3% менше – 9785 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені на її сайті. Така ж тенденція була і у 2019 році.

Який розрив у зарплатах був минулого року

I квартал: чоловіки – 10968 грн, жінки – 8473 грн (77,2%);

II квартал: чоловіки – 11838 грн, жінки – 9210 грн (77,8%);

III квартал: чоловіки – 12350 грн, жінки – 9348 грн (75,7%)

IV квартал: чоловіки – 12718 грн; жінки – 9935 грн (78,1%).

Розрив з зарплат в Україні Держстат

Як повідомляв OBOZREVATEL, гідна мінімальна зарплата в Україні повинна бути на рівні 6-8 тисяч гривень на місяць. А от середня зарплата по країні може залишатись на тому ж рівні, як і зараз – близько 12 тисяч гривень. Таку думку висловила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За останній рік курс долара в Україні зріс на 51 копійку, мінімальна зарплата – на 550 грн, а мінімальна пенсія – на 141 грн. Водночас літр бензину А-95 подешевшав у середньому на 8,5 грн, газ для населення – майже вдвічі, а от кілограм гречки з майже 17 грн здорожчав до 43 грн.

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