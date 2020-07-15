Українці, що постраждали в результаті насильницьких злочинів, отримуватимуть компенсацію з держбюджету.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на сторінці в Facebook. За його словами, після виплати з бюджету суму компенсацій стягуватимуть зі зловмисника.

"Кабмін підтримав наш законопроєкт, яким запроваджується механізм відшкодування шкоди потерпілим внаслідок насильницьких злочинів. Кожна людина, яка постраждала внаслідок насильницького злочину, отримуватиме компенсацію від держави", – повідомив міністр.

За його словами, гроші виплачуватимуть тим, кому злочином заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих жертв злочину, постраждалим у результаті статевих злочинів та постраждалим дітям, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство.

Розмір мінімально можливого платежу складе 40% від прожиткового мінімуму. Однак фактичні розміри компенсацій буде встановлювати Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті.

"Виплату компенсацій здійснюватимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після проведення виплат, держава стягуватиме компенсацію зі злочинця у порядку регресу. Крім того, кожен, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, сплачуватимуть спеціальний збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями", – розповів він.

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