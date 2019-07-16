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Земля для учасників АТО "пішла" помічнику нардепа із Запорізької області

15.5т Читати матеріал російською

У Запорізькій області поліція підозрює нардепа Вадима Кривохатька у зловживанні владою – він "вибив" землю для учасників АТО, але потім ділянки опинилися у його помічника.

Земля площею 85 гектарів (на території Матвіївської сільради Вільнянського району) у 2014 році була віддана в оренду на 20 років місцевому фермеру. Уже в наступному році, як повідомляють "Наші гроші", Кривохатько почав скаржитися у Держгеокадастр, що новий господар так і не почав її обробляти. А тому попросив виділити усі 85 га учасникам АТО, які хотіли її отримати.

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Помічник нардепа отримав ділянки бійців АТО

Помічник нардепа отримав ділянки бійців АТО

У Держгеокадастрі прохання депутата виконали – землю у фермера забрали та поділили її на 42 ділянки для воїнів АТО.

Пізніше з'ясувалося, що частиною "атошних" земель розпоряджається фермерське господарство Лещенка В. Н. який пов'язаний із Кривохатьком: 12 бійців віддали свої ділянки в оренду, а один свій пай йому продав.

Серед помічників нардепа Вадима Кривохатька вказаний Лещенко Віктор Миколайович.

У березні 2018 року слідчі відкрили кримінальне провадження – народного депутата підозрюють у зловживанні владою або службовими повноваженнями, які спричинили тяжкі наслідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2018 року в Полтаві учасників АТО намагалися позбавити землі, яка була виділена їм державою на законних підставах. Позов проти них подали члени однієї сім'ї, що контролюють фермерської господарство, якому раніше належали ділянки.

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Місце
Україна Запоріжжя
Теги
земля АТО нардеп
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Wick John
Wick John
Земля для хероев ато должна выделятся только на территории кладбищ и свалок
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Участникам АТО регулярно землю выделяют на кладбище, а они ещё и недовольны.
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