Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи.

Як ідеться на сторінці НАЗК у Facebook, причина – несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.

Протоколи про адміністративне правопорушення склав і вручив Зеленському особисто глава НАЗК Олександр Новіков.

"Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України та основним принципом діяльності НАЗК. Незважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення, всі громадяни повинні слідувати законам України", – йдеться в повідомленні.

Зеленського чекає суд за порушення закону, – НАЗК

Напередодні Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства, повідомивши, що не надав вчасно даних про істотні зміни в майновому стані.

Президент додав, що "всі громадяни України є рівними перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства".

Як писав OBOZREVATEL, у кінці травня Зеленський опублікував декларацію про доходи, які за рік склали 28,6 млн грн. До держбюджету глава України сплатив 3,6 млн грн. Також Зеленський позбувся акцій чотирьох торгових марок, зареєстрованих в РФ.