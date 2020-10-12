Зеленський звільнив переселенців від сплати кількох податків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору на тимчасове проживання в місцях, які вказано в довідці про взяття на облік.

Йдеться про документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг зі сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно" №905-ІХ, повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що також документ звільнить від податку на нерухомість, яка розташована на окупованій території та не є об'єктом оподаткування.

"Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПЛ. Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення оподатковуваної бази фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які поки не є об'єктом оподаткування", – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента пояснили, що закон зменшить негативні наслідки збройного конфлікту і тимчасової окупації територій для переселенців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зазначений законопроєкт було ухвалено Верховною Радою 17 вересня. Його підтримали 317 парламентаріїв.