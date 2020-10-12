Зеленський звільнив переселенців від сплати кількох податків
Документ передбачає звільнення від сплати туристичного збору
Також він звільняє від сплати податку на нерухомість на окупованих територіях
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору на тимчасове проживання в місцях, які вказано в довідці про взяття на облік.
Йдеться про документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг зі сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно" №905-ІХ, повідомляється на сайті глави держави.
Зазначається, що також документ звільнить від податку на нерухомість, яка розташована на окупованій території та не є об'єктом оподаткування.
"Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПЛ. Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення оподатковуваної бази фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які поки не є об'єктом оподаткування", – йдеться в повідомленні.
В Офісі президента пояснили, що закон зменшить негативні наслідки збройного конфлікту і тимчасової окупації територій для переселенців.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зазначений законопроєкт було ухвалено Верховною Радою 17 вересня. Його підтримали 317 парламентаріїв.