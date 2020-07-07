Зеленський зізнався у порушенні законодавства

Президент України Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) про порушення ним законодавства.

Як сказано в заяві пресслужби Офісу президента в соціальних мережах, мова йде про те, що Зеленський не надав повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

"У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення", – сказано в повідомленні.

Зеленський додав, що "всі громадяни України є рівними перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення у відповідності до чинного законодавства".

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