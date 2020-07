Зеленський заробив у 1,5 рази рази менше, ніж його прессекретарка Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель у червні заробила 46,2 тис. грн, що майже в півтора рази вище офіційної зарплати Володимира Зеленського (28 тис. грн).

Про це з посиланням на відповідь Державного управління справами повідомляє видання "Українські новини". "Сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у червні 2020 року склала 46 217 гривень", – йдеться у документі.

Її червнева зарплата складається з 21 750 гривень посадового окладу, 8 700 гривень надбавки за інтенсивність праці, 15 767 гривень виплат за період службових відряджень і премії. З нарахованої суми було виплачено 9 тис. грн податків і зборів, тому Мендель отримала в червні "чистими" 37,2 тис. грн.

Нагадаємо, Мендель у 2019 році заробила 935 тис. грн. Про це йдеться в опублікованій на сайті НАЗК декларації. Так, у середньому в місяць Мендель отримувала 77,9 тис. Її річна зарплата в Офісі президента склала 370 тис. грн, Світовий банк (попередня робота) заплатив їй 298 тис. грн. Ще 267 тис. вона отримала від своєї професійної діяльності (працювала журналісткою в світових виданнях).

Зарплата Мендель Українські новини

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в місті Генічеську Херсонської області, навчалася журналістиці в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. У різний час працювала на телеканалах – ICTV, "Еспрессо-ТВ", "Інтер", "112 Україна". Кілька років журналістка співпрацює з The New York Times.

Писала для українського Forbes і американського Politico, також працювала з VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. У колонці для ТСН.uа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі в 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів у Єльський університет, США. Там вона отримала важливі зв'язки і зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрум.

За рік до цього, в 2015-му за програмою Міжнародного інституту преси вона і ще дев'ять журналістів із різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Стала першою українською журналісткою, яка виграла програму Світового інституту преси (World Press Institute). Була консультанткою з комунікацій у Світовому банку. Стажувалася за кордоном у рамках програми Солідарності імені Леха Валенси, закінчила Варшавську євроатлантичну академію (WEASA).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці в Facebook вона написала про непристойні слова на її адресу від незнайомого чоловіка, чим спровокувала бурхливу дискусію в мережі.

Крім того, в 2018 році Мендель спільно з російським кореспондентом NY Times Ендрю Хіггінсом відзначилася "вкиданням" про корупцію у військовій сфері (довкола АТО) в Україні. Водночас журналістка була затятою прихильницею п'ятого президента Петра Порошенка і його команди.