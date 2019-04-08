Зеленський VS Порошенко: що отримає і скільки втратить новий президент України

В Україні на утримання президента і його адміністрації йдуть сотні мільйонів гривень. Особистий автопарк, літак, спеціальні підприємства, які виготовляють ковбасу і молочку, десятки резиденцій і дач, держохорона – все це отримує президент після інавгурації.

Проте офіційна зарплата голови держави значно менша, ніж у деяких міністрів і в десятки й тисячі разів – ніж у кандидатів у президенти.

OBOZREVATEL з'ясував, що, крім повноважень, можуть отримати кандидати в президенти після перемоги і на які кошти живуть зараз.

Скільки коштує президент і на що може розраховувати

Заробітна плата президента України більш ніж скромна. Наприклад, судячи з декларації Петра Порошенка за 2018-й, у середньому щомісяця на основному місці роботи він отримував лише 28 тис. грн. Для порівняння: заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов у середньому заробляв 92,3 тис. грн зарплати. Тобто заступник міністра може отримувати в 3,2 раза більше президента.

Правда, сукупний дохід чинного президента (враховуючи відсотки, дивіденди) становить приблизно 1,5 млрд грн за 2018-й. Тобто 125 млн грн на місяць. Зарплата – всього лише менше 0,02% від доходу Петра Порошенка.

Менше пощастило кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Зараз його зарплата плюс дохід від заняття підприємницькою діяльністю (концерти і зйомки) приносять йому більше 490 тис. грн на місяць. Ще приблизно 50 тис. на місяць – відсотки за депозитом. У разі, якщо Зеленський стане наступним президентом України, його дохід скоротиться щонайменше на 460 тис. грн на місяць. Правда, роялті (виплати з авторських прав), дохід від здачі нерухомості в оренду і відсотки за депозитом залишаться разом із ним.

Навіть із урахуванням невисокої зарплати президента, разом із посадою голова держави отримує державну охорону, автопарк, літак, резиденції і дачі. Так, ще за часів Януковича для президента придбали Airbus А-319-115XC. Один політ обходиться бюджету в декілька мільйонів гривень.

Безкоштовно харчуватися президент може тільки під час офіційних візитів і зустрічей із іноземними партнерами. За це відповідає підприємство "Гарант сервіс". Усього Державне управління справами (т. зв. "ДУСя") керує понад 60 підприємствами. Головне їхнє завдання – забезпечити роботу і відпочинок президента.

Наприклад, державне підприємство "Чайка" (підпорядковується ДУСі) займається виробництвом молочної та борошняної продукції, виготовленням ковбасних виробів. Після вони потрапляють на стіл президента і керівництва країни.

В автобазі ДУСі – десятки авто. Так, за даними Prozzorro, в минулому році автопарк президента поповнили двома Mersedes S-класу за 10 млн грн. Мільйони гривень також виділяються на обслуговування автомобілів.

Крім того, в будь-який момент президенту готові надати десятки резиденцій, дач і комплексів. "Залісся", "Синьогора" могли б легко скласти конкуренцію "Межигір'ю" Януковича. На обслуговування садиб витрачають мільйони гривень щомісяця. Правда, приймати в таких резиденціях можуть не тільки президента, а й офіційні делегації. Також існує практика, коли спеціальним розпорядженням садиба залишається президенту навіть після того, як термін його повноважень закінчився.

"Синьогора" "Сегодня"

Президент має право не тільки відпочивати на дачах і резиденціях, але й жити там. Наприклад, Віктор Ющенко проживав на державній дачі в Кончі-Заспі. Як повідомляють у ЗМІ, щорічно утримання резиденції обходилося бюджету в 30 млн грн. Разом із будинком голова держави також може користуватися послугами обслуговуючого персоналу.

Дача президента під Києвом tsn.ua

У 2019-му на діяльність Державного управління справами планують витратити 2,1 млрд грн. Правда, сказати, що всі ці гроші підуть на президента, не можна. ДУСя також організовує протокольні зустрічі і обслуговує Верховну Раду та Кабмін. Крім цього, на інформаційне та організаційне обслуговування президента в бюджеті передбачили 944 млн грн.

Володимир Зеленський VS Петро Порошенко: як заробляють кандидати

Володимир Зеленський, у разі своєї перемоги, не зможе займатися підприємницькою діяльністю і втратить зарплату керівника "95 кварталу". Однак, навіть з урахуванням можливого скорочення доходів, 41-річний комік вже забезпечив собі безбідне життя.

Разом із дружиною він володіє 5 елітними квартирами в столиці площею від 131 до 254 кв. м. Також у нього є нерухомість у Великобританії. На банківських рахунках Зеленського зберігаються понад 1 млн грн і до $417 тис. Готівкою він має ще приблизно $258 тис., 50 тис. євро і 220 тис. грн.

Від підприємницької діяльності за рік він отримав 4,3 млн, ще 1,5 млн отримав у вигляді зарплати. В разі обрання президентом, діючий кандидат зазначених доходів позбудеться. Працювати в "95 кварталі" і займатися бізнесом він не зможе. Замість цього йому дістанеться приблизно 28 тис. грн на місяць президентської зарплати.

Водночас на стан Петра Порошенка можливий другий термін президентства ніяк не вплине. Після обрання більшість своїх активів він зберіг (передав в управління) і отримує із них дуже вагомий дохід. На відміну від Зеленського, чинний президент може заробляти, практично нічим не займаючись, просто отримуючи дивіденди зі своїх компаній і відсотки за депозитами.

Наприклад, тільки в січні 2019-го Порошенко задекларував 576 млн грн доходів: 1 січня – 548,7 млн грн дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 млн гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал", а 8 січня – 1,1 млн гривень відсотків від вкладів у МІБ.

Сукупні доходи президента в 2018 році становили понад 1,5 млрд грн. Для порівняння, судячи з єдиної декларації Зеленського, за рік він заробляє приблизно 7 млн грн. Тобто в 2 тис. разів менше.

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