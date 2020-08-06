Зеленський внесе до Ради законопроєкт про підвищення мінімалки до 5000 гривень

Ярослав Маркін Особисті фінанси 15:11, 6.08.2020 Оновлено: 15:16, 6.08.2020

Президент України Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Підвищення, згідно з документом, має відбутися вже цього року. Про це на брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні у серпні.

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