Зеленський внесе до Ради законопроєкт про підвищення мінімалки до 5000 гривень

Президент України Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Підвищення, згідно з документом, має відбутися вже цього року. Про це на брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні у серпні.

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