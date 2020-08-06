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Зеленський внесе до Ради законопроєкт про підвищення мінімалки до 5000 гривень

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
4,1 т.
Зеленський внесе до Ради законопроєкт про підвищення мінімалки до 5000 гривень

Президент України Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Підвищення, згідно з документом, має відбутися вже цього року. Про це на брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні у серпні.

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УкраїнаПідвищення зарплат і пенсійсоціальні стандартиОфіс президента Володимир ЗеленськийЮлія Ковалів
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