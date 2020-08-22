Зеленський розповів, як підвищуватимуть мінімалку і назвав ризики

Президент Володимир Зеленський заявив, що різко підвищити мінімальну зарплату в Україні не можна, бо це спровокує інфляцію, однак при цьому пообіцяв довести її рівень до 6500 грн (зараз 4723 грн) вже в наступному році.

Про це глава держави розповів в ефірі телеканалу "Україна 24". "Я вважаю, що це дуже важливо. Це не просто обіцянки. Мінімальна заробітна плата – до неї прив'язані будь заробітні плати в нашій країні. 5000 грн – це перше збільшення. Ми точно знаємо, що ми можемо збільшити до 6500 грн. Небезпечно це робити в короткі терміни. це дійсно дуже небезпечно. По-перше, в бюджеті немає грошей, але це небезпечно з точки зору якихось інфляційних процесів. Але ми впевнені, уряд упевнений, Національний банк упевнений, це спільна позиція: 6000 грн ми збираємося ввести на початку 2021 року, 5000 грн – зараз, з 1 вересня, і потім, в середині 2021 року, 6500. Ну, у всякому разі, це наші обіцянки і не тільки. Розрахунки ".

В Україні мінімальну зарплату з 1 вересня 2020 го підвищать з 4723 до 5000 грн. Разом з тим для 1,5 мільйона українців зросте і пенсія. Так, відповідно до закону, ті, хто досяг віку 65 років і виконав вимоги щодо стажу, повинен отримувати не менше 40% мінімалки.

До 1 вересня це 1889 грн, а після 1 вересня вже 2000 Грн. Вчена Лідія Ткаченко відзначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначна кількість українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.