Зеленський розповів, що отримають пенсіонери в 2021-му

В Україні в 2021-му підвищення пенсій отримають всі, кому виповнилося як мінімум 75 років. На це з бюджету виділять 2,5 млрд грн.

Про це під час звернення до Верховної Раді 20 жовтня заявив президент Володимир Зеленський. Він також нагадав про плани двічі підвищити мінімальну зарплату в наступному році.

"31 вересня мінімальну заробітну плату збільшено до 5 тисяч гривень. У січні 2021-го вона

буде становити 6 тисяч, ав липні – 6500. Відбулась індексація пенсій та збільшення пенсій громадянам похилого віку. Додаткових три мільярда гривень направлено на підвищення пенсій, особам старше 80 років. Наступного року, додаткови 2,5 млрд, особам старше 75 років", – сказа глава держави.

Нагадаємо, раніше в Кабміні анонсували щомісячну доплату в розмірі 400 грн всім пенсіонерам, кому виповнилося 75 років і розмір виплат яких не перевищує середню зарплату по країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці після виходу на пенсію будуть отримувати по дві виплати, а зі своїх зарплат платити додатковий внесок. Таке нововведення повинні розробити до кінця року.

В Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.