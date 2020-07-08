Постраждалим від пожеж у Луганській області заплатять по 300 тисяч гривень, – Зеленський

Мешканцям Луганської області, які постраждали від пожеж, виділять по 300 тисяч гривень за кожен знищений будинок. Окремо передбачено виплати по 20 тисяч гривень за втрачене майно.

Про це під час брифінгу в Сєвєродонецьку сказав президент України Володимир Зеленський у середу, 8 липня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На купівлю житла людям планується дати по 300 тисяч гривень. Також їм виділять спершу по 30 тисяч гривень, а потім ще 20 тисяч – бо вони втратили і те, що було в оселях. Третя річ – зараз вирішується питання тимчасового розміщення людей", – сказав президент.

Попередньо озвучено пропозицію перерахувати з бюджету на ці потреби 50 млн гривень.

За останніми даними, станом на 11-ту ранку, вщент згоріло 24 будівлі, 35 пошкоджено частково. Є інформація про п'ятьох загиблих.

Керівництво Харківської області підтвердило готовність надати тимчасове житло постраждалим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. Станом на ранок 8 липня, 5 осіб загинуло та 27 госпіталізовано, зокрема 17 дітей. Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.