Президент України Володимир Зеленський розповів про допомогу держави для пенсіонерів під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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Глава країни в п'ятницю, 17 квітня, прийшов в студію політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі проєкту (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Володимир Зеленський Скрін відео

Зеленський підкреслив, що завдання держави зараз навіть не в забезпеченні комфорту, а у виживанні.

"Ми зробили відразу програму 80+, прийняли бюджет, починаємо в квітні її виконувати", – розповів президент. Пенсіонерам старше 80-ти, як пояснив він, додали до пенсії 500 гривень. Ця надбавка буде діяти і після закінчення карантину.

"Далі розробляємо програму, це вже до наступного року, 75+", – додав український лідер.

Також усі пенсіонери, пенсія у яких 5 тисяч гривень і менше, отримають підтримку в розмірі 1 тисячі гривень. "І це не просто для бюджету України", – визнав президент.

Із 1 травня, продовжив він, запрацює індексація пенсій для всіх пенсіонерів.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Раніше OBOZREVATEL писав, що у зв'язку з введенням карантину уряд розробив програму підтримки українців, зокрема й щодо підвищення пенсій і надання субсидій.

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