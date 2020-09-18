Зеленський – про підвищення мінімалки: ми не можемо "ламати" ціни

Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у громадян зросли доходи, проте не може впливати на ціни продуктів харчування.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час поїздки в Тернопільську область в п'ятницю, 18 вересня, передає пресслужба ОП.

"Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, наскільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня – шість з половиною тисяч гривень", – нагадав він.

Зеленський додав, що в Україні ринкові ціни на продукти і держава не може їх зменшити, тому що на їх вартість впливає безліч факторів.

"Що стосується зменшення цін, то у нас ринкова економіка. Держава не може "ламати" ціни і підприємства", – сказав президент.

Зеленський в кінці серпня підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Раніше OBOZREVATEL зібрав головні плюси і мінуси від підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати в Україні.