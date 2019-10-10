"80% від доходу платити не будуть": Зеленський пообіцяв знизити комуналку в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги.
Про це лідер держави сказав на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, передає Офіс президента. Він зазначив, що Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб ціни на газ відповідали ринковим.
"Для нашої країни – це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми їх зменшуємо. Це і є наше завдання.
Я говорив із Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялися: якщо ми відкриємо ринок і якщо у нас будуть ринкові ціни, відсоток на сплату комунальних тарифів від доходу сім’ї повинен зменшитися. І це ми гарантуємо людям", – сказав Зеленський.
Він додав, що прожитковий мінімум у 2020 році має збільшитися. "Людина ніколи не платитиме 50-80% від свого доходу чи доходу сім’ї за "комуналку". Ми працюємо над деякими речами, щоб тарифи зменшилися", – наголосив президент.
Володимир Зеленський
Офіс президента
Як писав OBOZREVATEL:
Володимир Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.
Він розповів про своє головне розчарування в політиці та висловився про головну помилку на посаді.
Раніше співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер розповів, хто замовив "кулінарний" пресмарафон Володимира Зеленського.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".