"80% від доходу платити не будуть": Зеленський пообіцяв знизити комуналку в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги.

Про це лідер держави сказав на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, передає Офіс президента. Він зазначив, що Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб ціни на газ відповідали ринковим.

"Для нашої країни – це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми їх зменшуємо. Це і є наше завдання.

Я говорив із Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялися: якщо ми відкриємо ринок і якщо у нас будуть ринкові ціни, відсоток на сплату комунальних тарифів від доходу сім’ї повинен зменшитися. І це ми гарантуємо людям", – сказав Зеленський.

Він додав, що прожитковий мінімум у 2020 році має збільшитися. "Людина ніколи не платитиме 50-80% від свого доходу чи доходу сім’ї за "комуналку". Ми працюємо над деякими речами, щоб тарифи зменшилися", – наголосив президент.

Володимир Зеленський Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL:

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