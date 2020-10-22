Зеленський пообіцяв лікарям зарплату в 25 тисяч, але не виділив грошей: що чекає на медиків у 2021-му

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді заявив, що вже в 2021-му лікарі повинні заробляти 20-25 тис грн, медсестри – 15 тис. грн, а молодший медперсонал – 10-12 тис. грн.

Про те, скільки зараз отримують медики та чи дійсно їхні зарплати можуть підвищити в рази – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки отримують лікарі

Медична реформа в Україні, яка фактично стартувала в 2018-му, була спрямована зокрема й на підвищення зарплат медиків. У межах реформи первинної ланки сімейні лікарі дійсно почали отримувати більше (приблизно 12-15 тис. грн), але на лікарях другої ланки реформа загальмувала. І зараз їхні офіційні зарплати переважно не дотягують до прожиткового мінімуму або тільки злегка його перевищують.

На одній із нарад у червні цього року президент Володимир Зеленський навів статистику зарплат лікарів. За його інформацією, ставка хірурга в середньому дорівнює 5870 грн. З надбавками – близько 7 тис. Це менше, ніж пропонують у столиці касиру в супермаркеті! До того ж, на відміну від касира, щоб стати хірургом, потрібно вчитися близько десяти років. Зарплати ж у лікарів інших спеціальностей ще менші.

Про виплати самі лікарі говорять дуже неохоче. Як зізналася одна з наших співрозмовниць, "бояться втратити хоча б те, що мають". Олена, лікарка однієї з лікарень Дніпра, яка не побажала розголошувати своє прізвище, розповідає OBOZREVATEL, що до вересня цього року її ставка становила всього 3826 гривень.

"Ще 10% додають за вислугу років, плюс 15% за шкідливість. Але відніміть податки. Разом за березень 2020 го до виплати було 4200 грн. За вересень, правда, доплатили ще близько 3000. У підсумку вийшло 7000 грн. Обіцяють, що так буде й до кінця року", – ділиться Олена.

Інна – лікарка з Харкова. 15 років пропрацювала в державній лікарні, а зараз має приватну практику. "У мене в державній лікарні чверть ставки. Отримую 1300 гривень. За повну зайнятість лікарі отримують трохи більше ніж 5 тисяч. Як ви думаєте, можна прожити на такі гроші? Ні. Така робота – більше волонтерство. Якби не моя приватна практика, не знаю, що б робила", – підсумувала Інна.

Підвищення на старті

З першого вересня всі працівники медичної сфери почали отримувати доплати до заробітної плати. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов:

"З вересня й до кінця року всі наші медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. Якщо ми говоримо про лікаря, то це в середньому 3560 грн, середній медичний персонал – близько 2500 грн, і молодший медичний персонал – близько 1250 грн".

Також Максим Степанов ще у вересні заявляв – у бюджет 2021 заклали і більш серйозне підвищення зарплат. Уже наступного року лікарям нібито будуть платити від 22 до 25 тисяч гривень. Медсестрам – 17-18 тис грн, а молодшому медперсоналу – від 12 тис грн. Але в нещодавній промові президента перед Верховною Радою зарплати злегка "впали". Лікарям, зі слів Володимира Зеленського, будуть платити не менше ніж 20 тис. грн, медсестрам – 15 тис., а молодшому медперсоналу від 10-ти тис. грн. Але чи дійсно закладених у бюджеті коштів вистачить на таке підвищення?

Звідки гроші?

Зараз гроші на всі медустанови розподіляє Національна служба здоров'я за Програмою медичних гарантій. За ідеєю лікарні повинні отримувати гроші за конкретні проліковані випадки. Чим більше буде звернень від пацієнтів – тим більше заплатить НСЗУ установі. З цієї суми кожна лікарня повинна сама розподілити: скільки піде на зарплати, а скільки – на ліки й техніку. Директор Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк упевнений, за такою системою підвищити зарплату лікарів до рівня, який озвучив президент, дійсно реально:

"Системний спосіб, як підвищити зарплату лікарям, – це повноцінно запустити механізм фінансування з Національної служби здоров'я з максимальною прив'язкою до результатів роботи установи. У "первинці" це дорівнює тому, скільки пацієнтів підписали декларації в установі. У "вторинці" – скільки тієї чи іншої послуги надала лікарня. Це економічно доцільний рецепт підвищення зарплати лікарям, одночасно зі збільшенням фінансування. Якщо дати НСЗУ більше грошей і максимально прив'язати ці гроші до наданих послуг, то в лікарень, які надають багато послуг, буде хороше збільшення зарплат. Приблизно до тих цифр, які озвучив президент. А пацієнти зі свого боку отримають якісну медичну допомогу".

Але проблема в тому, що зараз така система фінансування не працює, і прив'язувати виділення коштів до пролікованих випадків не поспішають. Лікарні отримують фінансування від НСЗУ в тому обсязі, в якому раніше його надавали їм місцеві органи самоврядування. Лише невелика частина фінансування зараз прив'язана до наданих послуг. Відповідно, збільшити зарплати лікарям за свої, "зароблені", гроші лікарні не можуть, адже зайві фінанси в них не з'явилися. Тому керівництво держави вирішило просто додати потрібні суми до зарплатних фондів. Але чи вийде це?

Що з бюджетом?

Павло Ковтонюк у можливість масового підвищення зарплат не вірить. Адже потрібних грошей у бюджеті насправді немає. У 2020-му році для НСЗУ передбачили 99 млрд грн. У 2021-му суму злегка збільшили – до 123,6 млрд грн. Але цього критично мало.

"Щоб просто продовжувати практику з доплат міністра Степанова, яку він почав восени і на яку на поточний квартал виділили 6 млрд грн, на наступний рік потрібно закласти додатково 24 млрд грн. І це ще не зробить медикам зарплату в 20 тисяч (а лише в 7 тис, – Авт.). Фінансування НСЗУ в 2021-му році дійсно збільшать, але цю суму "з'їдає" підвищення мінімальної заробітної плати. Потрібно перерахувати всі зарплати медпрацівників, щоб вони були не менше ніж 5 тис. грн. На це потрібно приблизно 15 млрд грн. Ще 7 млрд піде на індексацію медпослуг через інфляцію. У тому проєкті бюджету, який подав Мінфін, немає ні копійки на підвищення зарплат, про яке говорять міністр і президент", – підсумував Ковтонюк.

За останніми підрахунками Державної служби статистики, в Україні 186 тисяч лікарів. З них 23 тисячі працюють на "первинці". З огляду на підвищення, на зарплати лікарям за рік потрібно витратити 42,4 млрд грн (39,1 млрд грн – на спеціалізовану допомогу і 3,3 млрд – на первинну). Але це ще не всі працівники. Згідно з тією ж статистикою, середнього медичного персоналу (медсестер) у нас аж 360 тисяч. Усім їм хочуть заплатити по 15 тис грн. Це обійдеться державі приблизно в 64,8 млрд грн. Молодший медперсонал до статистики не внесено, але й без них тільки на зарплати піде 109,4 млрд з усього бюджету НСЗУ на наступний рік!

Чи вистачить решти 14,2 млрд грн на обладнання і ліки всім лікарням України ще й в умовах пандемії? Виглядає сумнівно. Щоб збільшити зарплати на стільки, скільки хочуть Максим Степанов і Володимир Зеленський, грошей потрібно в рази більше. Де ж президент збирається знайти стільки додаткових коштів, щоб виконати свою обіцянку, ще й на рік серйозного економічного падіння? Це поки залишається загадкою.

Навіть самі лікарі в можливість такого серйозного підвищення зарплат не дуже вірять:

"Якщо верстат увімкнуть і додрукують, тоді в нас буде і 10, і 15, і 20 тисяч зарплата. – каже Інна. – Питання в рівні інфляції, яку ми тоді очікуємо. Адже чим більше підвищується зарплата у медиків, тим більша інфляція. Пам'ятаю 2008-й рік, коли стрибнув долар. Перед цим теж підвищили зарплату. Я якось уже боюся цього... "