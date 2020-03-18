Головна Новини
18 березня • оновлено в 21:59
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Зеленський: пенсіонери отримають по тисячі гривень у квітні, а індексація – в травні

11.8т
Читати матеріал російською

Пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч гривень, у квітні отримають додатково по ще одній тисячі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський ввечері в середу, 18 березня, у своєму новому відеозверненні.

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1 тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій", – розповів він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Також Зеленський закликав усіх українців, а особливо літніх людей, не виходити на вулицю без крайньої необхідності в зв'язку з карантином через коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином через коронавірус для людей похилого віку буде організована доставка продуктів і ліків.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Пенсія в Україні Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
28
33
Смішно
7
Цікаво
5
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
С одной стороны как бы правильно, но с другой - кто-то честно платил налоги, а кто-то платил за минималка - остальное в конверте, и вот теперь на минималку добавляют тысячу, а честным - нет. Сколько у олигархов пенсия, минимальная? Есть Частные предприниматели на минимальной пенсии с недвижииостью в Конче-Засле и они получат по тысяче. Класс! Верификация пенсий - так проводите, пополняйте бюджет налогами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
просто нужно перестать ходить! И пенсионный фонд разгрузится...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чан Джеки
Чан Джеки
кто получает менее 150 долларов тот считаетси нищим.и етот =слуга=мене хозяину бросил кость .да чтобы твои дети таки жыли как ты мене даеш так жить.незабывай за коломойского что бы етот поц нелопнул от нищеты и твои родные тожа.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Смульський Віктор
Смульський Віктор
Pavlov Pavel, А у твоего поца 1трлн. баксов в США?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Смульський Віктор
Смульський Віктор
Чан Джеки, Езжай в рашку, если ты не оттуда? Там пыня (твой) считает средним классом людей с доходом 17200 ржублей.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка Особисті фінанси

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги