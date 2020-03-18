Пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч гривень, у квітні отримають додатково по ще одній тисячі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський ввечері в середу, 18 березня, у своєму новому відеозверненні.

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1 тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій", – розповів він.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Також Зеленський закликав усіх українців, а особливо літніх людей, не виходити на вулицю без крайньої необхідності в зв'язку з карантином через коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином через коронавірус для людей похилого віку буде організована доставка продуктів і ліків.

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