Зеленський назвав "чистою правдою" прогноз Шмигаля про те, що через 15 років не буде пенсій

Президент Володимир Зеленський, коментуючи прогноз прем'єра Дениса Шмигаля про те, що через 15 років не буде пенсій, пояснив: глава Кабміну не лякав українців, а всього лише вказав на плачевну ситуацію з міграцією.

"Молодь в тій ситуації, в якій знаходиться Україна, їде. Країна старіє. Старіє покоління. Що станеться, якщо тут не буде підприємців? Не буде кому платити податки. Тому, якщо не будуть лояльні умови, включаючи вільну економічну зону, (.. .) хто буде платити податки? Не буде кому, не буде кому платити пенсії. Він не лякає, він говорить чисту правду", – сказав Володимир Зеленський під час свого інтерв'ю українським журналістам. Розмову з президентом транслювали чотири українські телеканали 22 жовтня.

При цьому глава держави вважає, що анонс накопичувального пенсійного рівня українці зрозуміли не до кінця. Мовляв, прем'єр не пояснив, шо мова йде про надбавку до тієї пенсії, яка вже є, а не її повної заміни.

Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.

Відео з лекцією прем'єра опублікували на офіційному Youtube-каналі Кабінету міністрів 3 жовтня. Сама лекція відбулась 25 вересня. Під час свого виступу політик повідомив студентам, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працюючий повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів. Зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії", сказав Шмигаль.

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