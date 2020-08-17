Зеленський наклав вето на закон, що забороняє забирати житло за валютною іпотекою

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №3640, який продовжував заборону забирати іпотечне житло, якщо кредит був оформлений у валюті.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. "Надано пропозиції президента до закону", – вказано на сайті.

Документ було ухвалено Верховною Радою 16 липня. Він пропонував продовжити заборону на відчуження житлового майна за прострочені валютні кредити, зокрема й іпотечні, до 1 січня 2022 року.

Тепер з пропозиціями президента закон повинен пройти ще раз розгляд у комітетах Ради та у сесійній залі.

Проти закону виступали в НБУ

Уперше мораторій ухвалили ще в 2014-му, після різкого стрибка курсу долара, внаслідок якого борги українців у гривневому еквіваленті зросли в кілька разів.

Чинний мораторій закінчується в жовтні 2020 року. Нацбанк звертався в Раду з проханням не голосувати за чергове продовження, оскільки це призведе до того, що банки не зможуть повернути роздані кредити під купівлю нерухомості на загальну суму приблизно 29 млрд грн.

Крім того, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює сповна, лише якщо буде скасовано мораторій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня Рада продовжила заборону забирати іпотечне житло, якщо кредит був оформлений у валюті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

Продовження мораторію на стягнення заборгованості за валютними кредитами – одна з причин, чому українські банки не поспішають знижувати ставку по іпотеці до 10%.