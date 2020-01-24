Зеленський літав в Оман за приватні кошти: оприлюднено документ

У Державному управлінні справами визнали, що не виділяли фінансування на перебування президента України Володимира Зеленського в Омані і не організовували його переліт.
Відповідену відповідь органу опублікував портал "Тексти" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, відзначається, що лист, направлений до Офісу президента, отримало і розглянуло в межах компетенції саме ДУС. Відповідь свідчить: Зеленський літав у цю країну за приватні кошти.
Зеленський літав в Оман за приватні кошти
Відповідь ДУС про візит Зеленського в Оман
Тексти
Відзначається, що є 2 найбільш ймовірних варіанти подій. По-перше, президент міг заплатити за все зі своєї кишені. Згідно з українським законодавством, у разі, якщо витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів (близько 105 тисяч гривень), Зеленський повинен був їх задекларувати в 10-денний термін. Однак зміни в декларації не з'являлися.
Зеленський не вносив змін до декларації після Оману
Тексти
Другий варіант: хтось заплатив за Зеленського. При цьому президент також відповідно до закону мав задекларувати такий подарунок, тому що він більше 5 прожиткових мінімумів (близько 10 тис. гривень).
Припускають також і третій сценарій: президент може виправдатися, заявивши, що хтось із близьких родичів оплатив йому поїздку.
Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що поїздка Зеленського без урахування вартості перельоту з Києва, на відпочинок в Оман обійшлася як мінімум у 2,5 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.
В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві в 2:37. При цьому український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.
Журналістка "Країни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній, спеціально під замовлення).
Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів в Оман і Росію.
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