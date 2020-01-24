Головна Новини
24 січня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Зеленський літав в Оман за приватні кошти: оприлюднено документ

535
Читати матеріал російською

У Державному управлінні справами визнали, що не виділяли фінансування на перебування президента України Володимира Зеленського в Омані і не організовували його переліт.

Відповідену відповідь органу опублікував портал "Тексти" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що лист, направлений до Офісу президента, отримало і розглянуло в межах компетенції саме ДУС. Відповідь свідчить: Зеленський літав у цю країну за приватні кошти.

Новини
Правда про Оман: Пристайко припідняв завісу над таємницею візиту Зеленського

Зеленський літав в Оман за приватні кошти

Зеленський літав в Оман за приватні кошти

Відповідь ДУС про візит Зеленського в Оман

Відповідь ДУС про візит Зеленського в Оман

Тексти

Відзначається, що є 2 найбільш ймовірних варіанти подій. По-перше, президент міг заплатити за все зі своєї кишені. Згідно з українським законодавством, у разі, якщо витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів (близько 105 тисяч гривень), Зеленський повинен був їх задекларувати в 10-денний термін. Однак зміни в декларації не з'являлися.

Зеленський не вносив змін до декларації після Оману

Зеленський не вносив змін до декларації після Оману

Тексти

Другий варіант: хтось заплатив за Зеленського. При цьому президент також відповідно до закону мав задекларувати такий подарунок, тому що він більше 5 прожиткових мінімумів (близько 10 тис. гривень).

Припускають також і третій сценарій: президент може виправдатися, заявивши, що хтось із близьких родичів оплатив йому поїздку.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що поїздка Зеленського без урахування вартості перельоту з Києва, на відпочинок в Оман обійшлася як мінімум у 2,5 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.

  • Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

  • В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві в 2:37. При цьому український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.

  • Журналістка "Країни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній, спеціально під замовлення).

  • Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів в Оман і Росію.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги