Зеленський літав в Оман за приватні кошти: оприлюднено документ

У Державному управлінні справами визнали, що не виділяли фінансування на перебування президента України Володимира Зеленського в Омані і не організовували його переліт.

Відповідену відповідь органу опублікував портал "Тексти" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що лист, направлений до Офісу президента, отримало і розглянуло в межах компетенції саме ДУС. Відповідь свідчить: Зеленський літав у цю країну за приватні кошти.

Зеленський літав в Оман за приватні кошти

Відповідь ДУС про візит Зеленського в Оман Тексти

Відзначається, що є 2 найбільш ймовірних варіанти подій. По-перше, президент міг заплатити за все зі своєї кишені. Згідно з українським законодавством, у разі, якщо витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів (близько 105 тисяч гривень), Зеленський повинен був їх задекларувати в 10-денний термін. Однак зміни в декларації не з'являлися.

Зеленський не вносив змін до декларації після Оману Тексти

Другий варіант: хтось заплатив за Зеленського. При цьому президент також відповідно до закону мав задекларувати такий подарунок, тому що він більше 5 прожиткових мінімумів (близько 10 тис. гривень).

Припускають також і третій сценарій: президент може виправдатися, заявивши, що хтось із близьких родичів оплатив йому поїздку.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що поїздка Зеленського без урахування вартості перельоту з Києва, на відпочинок в Оман обійшлася як мінімум у 2,5 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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