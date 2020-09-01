Зеленський анонсував українцям податки по-новому: скільки й за що заплатимо

Олександр Литвин Особисті фінанси 16:00, 1.09.2020 Оновлено: 16:12, 1.09.2020

Президент Володимир Зеленський укотре заявив, що в Україні проведуть обіцяну податкову реформу. Амністують капітал, скасують одні податки, а на їхнє місце введуть інші. Щоправда, такі обіцянки "Слуги народу" озвучують уже не перший рік.

Про те, що обіцяли і як пропонують втілити в життя нові правила Зеленський і його команда – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Амністія капіталу

"Попереду ще багато роботи. Частина зроблена, інше, що ми обіцяли людям, ми повинні зробити стовідсотково. Я впевнений у вас, і ви це зробите. Це і податкова реформа, і амністія капіталів", – заявив на з'їзді "Слуги народу" 31 серпня Володимир Зеленський.

Що обіцяли "Слуги народу":

  • Введемо податок на виведений капітал, як тільки для цього виникнуть необхідні економічні умови.

  • Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску.

  • Позбавимо Державну фіскальну службу правоохоронної функції, залишивши тільки сервіс.

  • Повністю переведемо податкові та митні процедури в цифровий формат.

  • На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб.

Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі тему податків практично обійшов стороною. Єдине – пообіцяв скасувати податок на прибуток і ввести податок на виведений капітал. Але після цього президент безліч разів обіцяв амністію, але ось руки до неї так і не дійшли.

Податкову амністію вже провели в Аргентині, Бразилії, Індонезії, Італії. У цих країнах довгий час процвітала тіньова економіка. Принцип такої амністії простий: якщо заробив у тіні, але не злочинним шляхом, можеш заплатити податок і легалізувати майно.

В Україні пропонують ставку в 2,5% на державні цінні папери та 10% на все майно, крім нерухомості і авто. Аналітик Володимир Мазуренко у коментарі OBOZREVATEL пояснює: таку низьку ставку для державних цінних паперів зробили спеціально для того, щоб українці за свої заощадження купували ОВДП, поповнюючи бюджет країни.

"Такий принцип діє в багатьох країнах, де пройшла амністія. Особисто моя думка: амністія нам необхідна, але вона не може існувати без покарання для тих, хто її не пройде", – каже Мазуренко.

У якому вигляді можуть запустити нульову декларацію:

  • дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично і без сплати податків;

  • амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом, тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

  • з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок 5%;

  • з усієї іншої власності доведеться заплатити податок 10%;

  • якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок 2,5%;

  • усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;

  • декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.

В Україні запустять податкову амністію
Pixabay

Керівний партнер Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун упевнений, що податкова амністія в Україні необхідна, тим паче з урахуванням, що бізнес зобов'язали декларувати контрольовані іноземні компанії.

"Багато українських підприємств структуровані через іноземні юрисдикції. Часто це роблять не для податкової оптимізації, а для того, щоб усі спориходили в іноземній юрисдикції. У цивілізованих судах відстоювати свої права простіше. Не завжди це можна зробити просто і відкрито. Це робили через дарування, номінальних директорів і так далі. Зараз компаніям, власникам треба декларувати свої права володіння. І тут виникає питання можливості регуляторного тиску на декларанта", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Почкун.

Але якщо з можливістю легалізувати капітал не буде жорсткого покарання для тих, хто залишиться в тіні, стимулу для участі в амністії не буде.

"Заморозять" "єдинників" і нібито скоротять ЄСВ

Найбільш суперечливі пропозиції "Слуг народу" – знайти спосіб скоротити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і не міняти умови роботи фізосіб-підприємців. Справа в тому, що і зараз ЄСВ, який насамперед йде в Пенсійний фонд, не покриває реальні витрати на виплату пенсій. У фонді величезна діра, ситуація не змінюється. Якщо ж скоротити соцвнесок, ситуація може значно погіршитися.

А ось пропозиція щодо "єдинників" дуже суперечлива. Зараз бізнес використовує систему "єдиного податку" як оптимізацію, а не можливість розвиватися малим підприємствам. Навіть великі компанії дроблять свої підприємства на безліч фізосіб-підприємців, щоб не платити податки.

Великі роботодавці змушують своїх співробітників відкривати ФОП, щоб ухилятися від сплати справедливого податку. Наприклад, "єдинники" другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% мінімалки податку і 22% – ЄСВ. Зараз це 1000 і 1100 грн відповідно.

Для прикладу, з офіційної зарплати в 10 тис. Грн потрібно віддавати 4,1 тис. Грн податку. Тобто майже в два рази більше.

Аналітик Єгор Комов в коментарі OBOZREVATEL нагадує: систему "єдиного податку" також критикували і в МВФ, проте влада відстояла права низького податку для окремих підприємств. Серед головних проблем Комов називає:

  • відсутність контролю за оборотом підприємств;

  • нерівні умови для того бізнесу, які знаходиться на загальній системі оподаткування, і на "єдиному податку";

  • немає зрозумілого механізму відстеження "дроблення" бізнесу для використання "єдиного податку";

  • "Єдинники" не платять за себе прибутковий податок, на відміну від простих співробітників.

В Україні один з найвищих рівнів тінізації економіки в Європі. І, як показав досвід різкого зниження ЄСВ, навіть з невеликими ставками бізнес продовжує шукати можливість для того, щоб не платити чесно. Без відсутності жорсткого контролю будь-, навіть правління пропозицію, таке як амністія капіталів, приречено на провал.

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