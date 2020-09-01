Зеленський анонсував українцям податки по-новому: скільки й за що заплатимо

Президент Володимир Зеленський укотре заявив, що в Україні проведуть обіцяну податкову реформу. Амністують капітал, скасують одні податки, а на їхнє місце введуть інші. Щоправда, такі обіцянки "Слуги народу" озвучують уже не перший рік.

Про те, що обіцяли і як пропонують втілити в життя нові правила Зеленський і його команда – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Амністія капіталу

"Попереду ще багато роботи. Частина зроблена, інше, що ми обіцяли людям, ми повинні зробити стовідсотково. Я впевнений у вас, і ви це зробите. Це і податкова реформа, і амністія капіталів", – заявив на з'їзді "Слуги народу" 31 серпня Володимир Зеленський.

Що обіцяли "Слуги народу":

Введемо податок на виведений капітал, як тільки для цього виникнуть необхідні економічні умови.

Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску.

Позбавимо Державну фіскальну службу правоохоронної функції, залишивши тільки сервіс.

Повністю переведемо податкові та митні процедури в цифровий формат.

На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб.

Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі тему податків практично обійшов стороною. Єдине – пообіцяв скасувати податок на прибуток і ввести податок на виведений капітал. Але після цього президент безліч разів обіцяв амністію, але ось руки до неї так і не дійшли.

Податкову амністію вже провели в Аргентині, Бразилії, Індонезії, Італії. У цих країнах довгий час процвітала тіньова економіка. Принцип такої амністії простий: якщо заробив у тіні, але не злочинним шляхом, можеш заплатити податок і легалізувати майно.

В Україні пропонують ставку в 2,5% на державні цінні папери та 10% на все майно, крім нерухомості і авто. Аналітик Володимир Мазуренко у коментарі OBOZREVATEL пояснює: таку низьку ставку для державних цінних паперів зробили спеціально для того, щоб українці за свої заощадження купували ОВДП, поповнюючи бюджет країни.

"Такий принцип діє в багатьох країнах, де пройшла амністія. Особисто моя думка: амністія нам необхідна, але вона не може існувати без покарання для тих, хто її не пройде", – каже Мазуренко.

У якому вигляді можуть запустити нульову декларацію:

дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично і без сплати податків;

амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом, тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок 5%;

з усієї іншої власності доведеться заплатити податок 10%;

якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок 2,5%;

усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;

декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.

В Україні запустять податкову амністію Pixabay

Керівний партнер Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун упевнений, що податкова амністія в Україні необхідна, тим паче з урахуванням, що бізнес зобов'язали декларувати контрольовані іноземні компанії.

"Багато українських підприємств структуровані через іноземні юрисдикції. Часто це роблять не для податкової оптимізації, а для того, щоб усі спориходили в іноземній юрисдикції. У цивілізованих судах відстоювати свої права простіше. Не завжди це можна зробити просто і відкрито. Це робили через дарування, номінальних директорів і так далі. Зараз компаніям, власникам треба декларувати свої права володіння. І тут виникає питання можливості регуляторного тиску на декларанта", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Почкун.

Але якщо з можливістю легалізувати капітал не буде жорсткого покарання для тих, хто залишиться в тіні, стимулу для участі в амністії не буде.

"Заморозять" "єдинників" і нібито скоротять ЄСВ

Найбільш суперечливі пропозиції "Слуг народу" – знайти спосіб скоротити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і не міняти умови роботи фізосіб-підприємців. Справа в тому, що і зараз ЄСВ, який насамперед йде в Пенсійний фонд, не покриває реальні витрати на виплату пенсій. У фонді величезна діра, ситуація не змінюється. Якщо ж скоротити соцвнесок, ситуація може значно погіршитися.

А ось пропозиція щодо "єдинників" дуже суперечлива. Зараз бізнес використовує систему "єдиного податку" як оптимізацію, а не можливість розвиватися малим підприємствам. Навіть великі компанії дроблять свої підприємства на безліч фізосіб-підприємців, щоб не платити податки.

Великі роботодавці змушують своїх співробітників відкривати ФОП, щоб ухилятися від сплати справедливого податку. Наприклад, "єдинники" другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% мінімалки податку і 22% – ЄСВ. Зараз це 1000 і 1100 грн відповідно.

Для прикладу, з офіційної зарплати в 10 тис. Грн потрібно віддавати 4,1 тис. Грн податку. Тобто майже в два рази більше.

Аналітик Єгор Комов в коментарі OBOZREVATEL нагадує: систему "єдиного податку" також критикували і в МВФ, проте влада відстояла права низького податку для окремих підприємств. Серед головних проблем Комов називає:

відсутність контролю за оборотом підприємств;

нерівні умови для того бізнесу, які знаходиться на загальній системі оподаткування, і на "єдиному податку";

немає зрозумілого механізму відстеження "дроблення" бізнесу для використання "єдиного податку";

"Єдинники" не платять за себе прибутковий податок, на відміну від простих співробітників.

В Україні один з найвищих рівнів тінізації економіки в Європі. І, як показав досвід різкого зниження ЄСВ, навіть з невеликими ставками бізнес продовжує шукати можливість для того, щоб не платити чесно. Без відсутності жорсткого контролю будь-, навіть правління пропозицію, таке як амністія капіталів, приречено на провал.