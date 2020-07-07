Завершується аптечна акція 'Пудові знижки у важкі часи'

Зазвичай відслідковуємо акції, щоб в певний момент дешевше придбати товари, які часто використовуємо. Продукти харчування мають певний короткий термін придатності, а з аптечною продукцією все інакше. Засоби гігієни, препарати, системи контролю рівня глюкози у крові можна придбати сьогодні, а використати за кілька місяців.

З 1 червня по 15 липня 2020 року певні аптечні товари продаються зі знижкою до 40%. Щоб скористатись акційними пропозиціями, варто прийти за покупками до аптек під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка". "Пудові знижки у важкі часи" стануть у пригоді кожному.

Щоб зробити покупки в перервах між справами, можете оформити попереднє замовлення за телефоном аптечної довідки 5900. Передоплата не потрібна. Вкажіть операторові аптечної довідки назви товарів, які хочете придбати, та адресу місця продажу, куди вам зручно прийти за покупками. Отримайте повідомлення про готовність замовлення. Завітайте до обраної аптеки, щоб забрати та оплатити свої покупки. Для розрахунку зможете використати готівку або банківську картку.

Якщо плануєте морський відпочинок, придбайте в "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка" сонцезахисну косметику за зниженими цінами. Спреї, креми та гелі допоможуть захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету. Якщо збираєтесь в гості до молодих батьків, можете придбати дитяче харчування зі знижками. Роботизовані аптеки пропонують великий вибір пюре, каш та сумішей за акційними цінами. Також можна придбати зі знижкою препарати від печії, алергії, захворювань печінки та болю в горлі. Поповнюйте домашню аптечку за призначенням лікаря та економте до 40%.

Щоб пропонувати швидке обслуговування, роботизовані аптеки взяли на роботу помічника PharmBot – спецтехніку, яка допомагає розташувати товар на полиці та видати його провізорові за 7 секунд. Відвідувачам не треба довго чекати у черзі. Робот швидко та без помилок знайде потрібні товари.

Якщо вашій аптечці не вистачає засобів гігієни чи препаратів, придбайте їх зараз зі знижкою до 40%. Не баріться, бо "Пудові знижки у важкі часи" завершуються вже 15 липня 2020 року. Завітайте до роботизованої аптеки, зробіть економні покупки та будьте здоровими! Якщо маєте безліч справ, можете оформити попереднє замовлення товарів за номером 5900, а потім прийти за покупками у зручний час.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.