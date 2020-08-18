Заступниця Єрмака в липні заробила в рази більше, ніж Зеленський
Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Соколовська в липні отримала зарплату в розмірі 65 637 гривень. До того ж у попередні місяці виплати не перевищували 31,1 тис. грн.
Про це йдеться в даних Єдиного порталу використання державних коштів. Для порівняння: зарплата президента України Володимира Зеленського в липні склала 28 тис. гривень.
Як з'ясував OBOZREVATEL, зарплата заступниці голови ОП складається з авансового платежу, який складає 11 300 грн (зазвичай нараховується 14-16 числа кожного місяця) та другої частини, розмір якої коливався від 17 до 19 тисяч грн. Разом це не перевищувало максимального розміру зарплати чиновників, який Кабмін до кінця карантину обмежив сумою в 47 230 грн
Однак у липні Соколовській нарахували 11300 + 54337 грн. Це на 18,3 тисячі більше за встановлене обмеження.
Нагадаємо, 29 квітня Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони будуть отримувати не більше ніж 47 тисяч гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка соціальної політики Марина Лазебна в червні отримала 47,2 тис. гривень зарплати, водночас із її доходу вирахували понад 20 тисяч.
У липні Національний банк України закликав зняти обмеження із зарплат у держсекторі й держкомпаніях у 47 тис. грн, яке було введено на період карантину.
Президент України Володимир Зеленський у фільмі про першу річницю своєї влади заявив, що зараз чиновники в Україні отримують до 47 тис. грн. Це не відповідає дійсності.
Прессекретарка президента Юлія Мендель у червні заробила 46,2 тис. грн, що майже в півтора разу вище від офіційної зарплати Володимира Зеленського (28 тис. грн).