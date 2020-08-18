Заступниця Єрмака в липні заробила в рази більше, ніж Зеленський

Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Соколовська в липні отримала зарплату в розмірі 65 637 гривень. До того ж у попередні місяці виплати не перевищували 31,1 тис. грн.

Про це йдеться в даних Єдиного порталу використання державних коштів. Для порівняння: зарплата президента України Володимира Зеленського в липні склала 28 тис. гривень.

Як з'ясував OBOZREVATEL, зарплата заступниці голови ОП складається з авансового платежу, який складає 11 300 грн (зазвичай нараховується 14-16 числа кожного місяця) та другої частини, розмір якої коливався від 17 до 19 тисяч грн. Разом це не перевищувало максимального розміру зарплати чиновників, який Кабмін до кінця карантину обмежив сумою в 47 230 грн

Однак у липні Соколовській нарахували 11300 + 54337 грн. Це на 18,3 тисячі більше за встановлене обмеження.

Зарплата Юлії Соколовської Єдиний портал використання державних коштів

Зарплата Юлії Соколовської Єдиний портал використання державних коштів

Зарплата Юлії Соколовської Єдиний портал використання державних коштів

Нагадаємо, 29 квітня Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони будуть отримувати не більше ніж 47 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка соціальної політики Марина Лазебна в червні отримала 47,2 тис. гривень зарплати, водночас із її доходу вирахували понад 20 тисяч.

У липні Національний банк України закликав зняти обмеження із зарплат у держсекторі й держкомпаніях у 47 тис. грн, яке було введено на період карантину.

Президент України Володимир Зеленський у фільмі про першу річницю своєї влади заявив, що зараз чиновники в Україні отримують до 47 тис. грн. Це не відповідає дійсності.

Прессекретарка президента Юлія Мендель у червні заробила 46,2 тис. грн, що майже в півтора разу вище від офіційної зарплати Володимира Зеленського (28 тис. грн).