"Заслужили, як ніхто!" Зеленський пояснив проблеми з зарплатами лікарів

Президент України Володимир Зеленський обговорив із главами обласних державних адміністрацій виплату надбавок лікарям.

Як передає пресслужба глави держави, на селекторній нараді також були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Сергій Трофімов і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, йшлося про те, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Тож багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу.

Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою – через підписані договори з Національною службою здоров'я України. Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ.

"Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи", – зазначив Зеленський.

Президент доручив міністру охорони здоров'я поспілкуватися зі всіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм здійснити доплати, та вирішити ці проблеми вже найближчими днями.

"Через бюрократичну тяганину ми витратили час, медики отримали зарплати без належних їм доплат. Це має бути виправлено. Радий, що ми всі розуміємо одне одного та готові співпрацювати для вирішення цього питання", – звернувся Шмигаль до голів ОДА.

Володимир Зеленський Скрин відео

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють із хворими на коронавірус, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.

Президент Володимир Зеленський пригрозив чиновникам звільненням через зарплати медиків.