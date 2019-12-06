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6 грудня • оновлено в 21:25
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На мінімалці – 7%: з'явилися свіжі дані про зарплати в Україні

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Медіанна заробітна плата в Україні в жовтні 2019 року склала 7661 грн, що свідчить про те, що 50% офіційно працевлаштованих громадян оформлені на 6244 грн "чистими" на руки.

Про це повідомив у своєму Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, майже 7% українців оформлені на мінімальну зарплату.

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Зарплати в Україні: з'явилася свіжа статистика

Зарплати в Україні: з'явилася свіжа статистика

zrada.today

Крім того, Компанієць показав статистику росту медіанної і середньої зарплати в жовтні 2019 року в порівнянні з торішніми показниками.

Медіанна зарплата виросла з 6542 до 7661 гривень, що становить +18,74%. Середня – з 9218 до 10727 (+16,37%).

На мінімалці – 7%: з'явилися свіжі дані про зарплати в Україні

Facebook Володимира Компанійця

Відзначимо, медіанна зарплата – це дохід співробітника, який перебуває рівно посередині зарплатного списку. Економісти вважають, що медіанний показник більш точно описує, скільки насправді отримує пересічний громадянин країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати – 428 доларів. Нашій країні вперше за 5 з половиною років вдалося обійти в рейтингу Молдову.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
зарплата мінімальна зарплата
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