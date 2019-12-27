Українці отримуватимуть по 16 тисяч: з'явився прогноз росту зарплат на 3 роки

Середня зарплата в Україні в 2020 році може зрости до 12497 грн, у 2021 році – до 14187 грн, а у 2022 році – до 16014 грн.

Ці дані наведено до виплати податків. Такі цифри закладено у макроекономічному прогнозі, які Кабінет міністрів України представив на 2020-2022 роки.

При цьому Нацбанк України передбачає, що зарплати будуть трохи нижчими: в 2020 році в середньому 11736 грн в місяць і в 2021 році – 12827 грн.

Також стали відомі припущення Кабміну, яким буде реальне збільшення зарплат (яке враховує зростання цін). Так, в 2020 році середня зарплата може вирости на 10,1% (у порівнянні з минулим роком), в 2021 році – на 7,5%, а в 2022 році – на 7,2%.

Знову ж, розрахунки НБУ дещо скромніші. Там вважають, що у 2020 році середня зарплата українців може зрости на 6%, а в 2021 році – всього на 4%.

Зарплати в Україні today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів призупинив на 2020 рік дії постанови колишнього уряду № 822, яка передбачала підвищення заробітних плат освітян.

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проект закону про зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв'язування зарплат від прожиткового мінімуму. Це в майбутньому нібито дозволить вдвічі підвищити ставку відповідної виплати.

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