Зарплати в Україні різко скоротяться через карантин: скільки будемо отримувати

В Україні реальна зарплата, згідно з консенсус-прогнозом, в 2020 році впаде на 13,9%. Цей показник враховує не тільки номінальний розмір, але і вплив зростання цін на купівельну спроможність.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Головна причина – падіння економіки через коронавірус і карантин. Так, в прогнозі, який опубліковано Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зростання реального розміру зарплати в 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

В Україні впаде реальний розмір зарплати КМУ

За оцінками ЮНІСЕФ, загальний рівень тих, хто живе за межею бідності, зросте з 27 до 44%. Приблизно 6-9 млн людей опиняться за межею бідності. На державному рівні межа бідності – прожитковий мінімум. Та сума, якої, на думку держави, повинно вистачити на базові потреби. Цей показник не враховує витрати ні на інтернет, ні на оренду нерухомості, ні на регулярне оновлення гардероба. Один із методів боротьби з бідністю – підвищення прожиткового мінімуму, а разом із ним і мінімальної зарплати й пенсії.

Головне питання: чи є на це ресурс? У парламентському комітеті з питань соцполітики вважають, що є. 19 травня вони винесли на засідання Ради й подали до Кабміну свої рекомендації. У них, наприклад, пропонують підняти прожитковий мінімум для працездатного до рівня мінімальної зарплати. А це з 2102 до 4723 грн.

І цього мало. Як підрахували в Мінсоцполітики, з урахуванням чинних цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. А для пенсіонерів – 3264 грн. Це означає, що всі, хто в місяць живе на меншу суму, перебуває за межею бідності. І таких в Україні мільйони.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але і по всьому світу. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то в світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.