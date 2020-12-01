Зарплати в Україні повинні перерахувати через нові соцстандарти: як і кому

В Україні з 1 грудня підвищили прожитковий мінімум (ПМ). В результаті Кабмін зобов'язаний перерахувати і оклади для бюджетників. Так, мінімальний тарифний оклад не може бути нижчим, ніж підвищений ПМ.

Тож, згідно із законом "Про оплату праці", Кабінет міністрів не можуть встановлювати першу тарифну ставку нижчу за ПМ. Зараз вона становить 2225 грн. А із січня 2021-го, після грудневого підвищення, буде не менш ніж 2270 грн.

Тарифна сітка zakon.rada.gov.ua

Відзначимо, що йдеться саме про оклади. Крім "чистого" окладу, українці також можуть отримувати надбавки за стаж, інтенсивність праці тощо.

Як зміняться деякі з окладів:

11 тарифна ставка зараз 4383 грн, буде не менш ніж 4472 грн;

15 тарифна ставка зараз 5740 грн, буде не менш ніж 5857 грн;

24 ставка зараз 9701 грн, буде не менш ніж 9897 грн.

Згідно з оцінками Кабінету міністрів, наступного року заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. Водночас частину зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшитися до рекордних за кілька років 7,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.