Чиновники бідніші, а громадяни багатші: українські зарплати порівняли з європейськими

В Естонії у багатьох чиновників і керівників держпідприємств зарплати значно менші, ніж в Україні, а зарплати населення та пенсії – вищі.

Відповідні дані у Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Так, мінімальна зарплата в Україні – 4723 грн (175,61 євро), в Естонії – 584 євро.

Середня пенсія в Естонії 485 євро, а з 1 квітня вона складе вже 524 євро. В Україні середня пенсія на 1 січня 2020 склала 3082,98 грн (114 євро).

Станом на лютий-2020 вартість життя в Києві тільки на 18,7% дешевша, ніж у Талліні.

Компанієць підкреслив, що фактично модель нарахувань зарплат чиновникам в Естонії ідентична польській моделі.

Зарплати і пенсії в Естонії вищі, ніж в Україні Ілюстрація

Зарплати політиків і чиновників в Естонії наступні:

Президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і голови верховного суду (на руки після податків) отримують 4757 євро на місяць (приблизно 128 000 гривен).

Генеральний прокурор, міністри, керівники комітетів і фракцій парламенту – 4300 євро (приблизно 116 000 гривень).

"Рядовий" депутат – приблизно 3100 євро (84 000 гривень).

Судді всіх рівнів – 3100 євро (84 000 гривень).

Голова наглядової ради Нацбанку – 1665 євро (44 800 гривень).

Член наглядової ради Нацбанку – 1251 євро (33 650 гривень).

Як писав OBOZREVATEL, 18 січня Кабінет міністрів уперше сам оприлюднив зарплати глав уряду та інших міністрів. Найбагатші – Милованов і глава МЗС Вадим Пристайко. А ось міністрові Кабміну Дмитру Дубілету порівняно з ними платять "копійки".

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