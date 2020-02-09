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10 лютого • оновлено в 07:57
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Чиновники бідніші, а громадяни багатші: українські зарплати порівняли з європейськими

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В Естонії у багатьох чиновників і керівників держпідприємств зарплати значно менші, ніж в Україні, а зарплати населення та пенсії – вищі.

Відповідні дані у Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Так, мінімальна зарплата в Україні – 4723 грн (175,61 євро), в Естонії – 584 євро.

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Середня пенсія в Естонії 485 євро, а з 1 квітня вона складе вже 524 євро. В Україні середня пенсія на 1 січня 2020 склала 3082,98 грн (114 євро).

Станом на лютий-2020 вартість життя в Києві тільки на 18,7% дешевша, ніж у Талліні.

Компанієць підкреслив, що фактично модель нарахувань зарплат чиновникам в Естонії ідентична польській моделі.

Зарплати і пенсії в Естонії вищі, ніж в Україні

Зарплати і пенсії в Естонії вищі, ніж в Україні

Ілюстрація

Зарплати політиків і чиновників в Естонії наступні:

  • Президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і голови верховного суду (на руки після податків) отримують 4757 євро на місяць (приблизно 128 000 гривен).

  • Генеральний прокурор, міністри, керівники комітетів і фракцій парламенту – 4300 євро (приблизно 116 000 гривень).

  • "Рядовий" депутат – приблизно 3100 євро (84 000 гривень).

  • Судді всіх рівнів – 3100 євро (84 000 гривень).

  • Голова наглядової ради Нацбанку – 1665 євро (44 800 гривень).

  • Член наглядової ради Нацбанку – 1251 євро (33 650 гривень).

Як писав OBOZREVATEL, 18 січня Кабінет міністрів уперше сам оприлюднив зарплати глав уряду та інших міністрів. Найбагатші – Милованов і глава МЗС Вадим Пристайко. А ось міністрові Кабміну Дмитру Дубілету порівняно з ними платять "копійки".

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Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Пенсія в Україні Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
Економіка України зарплата пенсії
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Украинский хлопец женился на русской. Отец его учит: - Дывысь сынку, уперву брачну ночь цю москальку скруты и со всей дури кынь на кровать. Хай знае, шо Украина - це сила. Потом роздягнись, стань перед нею голый и хай знае шо Украина - це краса!!! Из-за печки голос деда: - Потом начинай дрочить, хай знае, шо Украина - це независимость!"
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 250 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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1
Golan Sim
Golan Sim
Poroshenko Petro, тебе не нравится, а ты привыкай - соси и глотай ))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Golan Sim, можешь ехать на Россию 240$ и звание раба это же твоя мечта :))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
когда мы вам говорили, не идите в Ес , там вас обманут, обдерут как липку, вывернуть карманы, выгонят со своей земли и вышвырнут на паперть, вы на нас обижались, во враги записали. А друзьями вам стали те, кто сладко говорил, душевно врал, тешил ваше самолюбие. За 6 лет вы не смогли сложить упадок уровня жизни и свое поведение, ну никак у вас не соединяются эти два события в общую картину. Виноваты кто угодно, но не вы. Значит, так тому и быть, помрете с твердым убеждением невиновными в собственной гибели.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Zhikharev Dmitry, говорит человек в стране которого зарплаты были 6 лет назад выше в 2,5 раза а сейчас такие самые вы то как так упали судари ? Крым в попу не давит ?
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Zhikharev Dmitry, ЕС что нам сделал плохого. Вот вы "по братски" уже помогли в 2014 году. Теперь вас большая часть населения Украины, не то что за братьев, а за людей не считает. Так что свое мнение запиши на листок, сверни аккуратно в трубочку, а дальше, что делать сам догадаешься.
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