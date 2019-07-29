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Українцям перерахують зарплати за законом: хто отримає надбавку в липні

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Претендувати на підвищення заробітної плати в липні 2019 року можуть працівники, у яких вона в останній раз індексувалася в січні 2019 року.

Про це повідомляє finance.ua. Там уточнюють, що при перерахунку роботодавці повинні керуватися нормами п. 5 "Порядку проведення індексації грошових доходів населення", затвердженого постановою КМУ №1078 від 17.07.2003 року.

При цьому є кілька правил, що визначають, хто саме може розраховувати на підвищення зарплати в липні 2019 року.

"Індексація проводиться в тому випадку, коли індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, який з 01.01.2016 становить 103%. Право на поточну індексацію мають працівники, у яких останнє підвищення посадових окладів відбулося в січні 2019 року на суму 62,22 грн (2007 грн х 3,1%). Також право на поточну індексацію мають і ті працівники, у яких підвищення відбулося в грудні 2018 і раніше", - сказано в матеріалі.

А розраховується індексація виходячи з двох пунктів. "Оплата праці індексують в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У липні 2019 індексації підлягає оплата праці в межах 2007 грн", - повідомляє ресурс.

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Тема
Підвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Тег
зарплата
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