Зарплати українців почали рости: де платять найбільше

В Україні середня зарплата після зниження в розпал карантину перейшла до незначного зростання. Станом на липень середня зарплата виросла на 2% (порівняно з червнем) і склала 11 804 грн.

Про це йдеться в даних Держстату. Реальна зарплата, з урахуванням зростання цін, за місяць зросла на 2,6%, а за рік, порівняно з липнем 2019 року, збільшилася на 5,1% (або на 7,6% без урахування інфляції).

Найбільш високооплачувані сфери:

Фінансова та страхова діяльність – 20,3 тис. грн;

Виробництво фармацевтичних продуктів – 20,1 тис. грн;

Інформації та телекомунікації – 19,7 тис. грн.

Як змінювалися зарплати в Україні ukrstat.gov.ua

Відзначимо, в квітні і травні через карантин рівень заробітних плат в Україні впав. Більшість експертів сходиться на думці: зарплати українців ростимуть у будь-якому разі. Наприклад, за 2021-й підвищення складе 12,1%, йдеться в опублікованому Міністерством розвитку економіки консенсус-прогнозі.

Як ростимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, із 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.