Зарплати шахтарів "ДНР" упали в кілька разів через схеми Курченка – ЗМІ

Після захоплення частини Донбасу проросійськими терористами зарплати у шахтарів на непідконтрольних територіях суттєво впали. А з посиленням впливу у регіоні олігарха Сергія Курченка, доходи знизились у у декілька разів.

Про це йдеться в публікації російського сайту Baza. У матеріалі сказано, що наближений до президента-втікача Віктора Януковича бізнесмен Курченко послідовно прибрав до рук спочатку виробництво на території "ДНР" і "ЛНР" металу, вугілля та іншої продукції.

А потім за підтримки Москви захопив всю логістику і збут. "Республіки" повністю втратили можливість заробляти.

"Коли торгували ми самі, шахтарі на підприємствах отримували 30 тис. рублів (близько 10 тис. грн, - Ред.) зарплати. На соціалку в республіці так-сяк вистачало. Коли вліз "Внешторгсервіс" (компанія Курченка, - Ред.), зарплата на шахтах поступово впала наполовину і нижче. Потім підприємствам нахабно перестали платити – продукцію брали в борг. В результаті шахтарям і співробітникам інших підприємств, переданих в управління ВТС, взагалі почали затримувати зарплати", – з посиланням на слова представників "керівництва ДНР" повідомив сайт.

Для порівняння, зарплата шахтарів на Донбасі у 2013 році становила від 10 тис. гривень (поверхню) до 50 тис. гривень (підземні спеціальності).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих частинах Луганської та Донецької області з приходом "ЛДНР" ціни на квартири перестали в порівнянні з довоєнними ціни впали в 3-4 рази.

В окупованій терористами "ДНР" Горлівці, яка до війни мала потужні заводи, місцевим жителям тепер пропонують їхати на роботу в Росію – збирати яблука.

"Влада ДНР" заявили, що "республіка" за перші шість місяців 2020 року експортувала товарів приблизно на $ 257 млн. Однак у частині Донецької області, що підконтрольна Україні, цей показник виявився в 6 разів вище.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!