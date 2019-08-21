По $600: в уряді назвали дату різкого зростання зарплат українців

Розмір середньої зарплати в Україні у 2020 році може збільшитися до $540, а в 2021-му – до $620.

Такий прогноз зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, 21 серпня.

"Вважаю, що в наступному році середня зарплата, якщо продовжувати наш курс, буде приблизно $540, а в 2021 році може досягти $620", – сказав він.

Прем'єр зазначив, що нині середня зарплата в Україні становить $407.

Так, у 2020 році показник повинен вирости на 32%, а в 2021 році – на 52%.

Зарплати в Україні можуть зрости Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні стало відомо, що в Україні середня зарплата становить 9874 грн. За рік цей показник збільшили на 20%.

Водночас лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що народним депутатам варто підвищити зарплату. Він заявив, що нардепи отримують хорошу зарплату, однак недостатню на фоні мінімальної.

"Майбутній депутат парламенту отримуватиме зарплату в розмірі 36-37 тис. грн, з доплатами – до 50 тис. грн – це справедливо? Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів – гідна зарплата і хороший соціальний пакет, тоді людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", – сказав Разумков.

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