Що буде з пенсіями, комуналкою й зарплатами через новий бюджет України: головні рішення

Разом із бюджетом на 2021 рік Україна отримала нові соціальні нормативи, орієнтири щодо інфляції і навіть комунальних субсидій. Про те, як правильно розуміти рішення парламентаріїв і до чого вони призведуть – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У 2021-му на субсидії виділять 36,6 млрд грн. Це майже на 400 млн менше, ніж у 2020-му. І це при тому, що в Кабміні вже анонсували підвищення тарифів на електроенергію, щомісяця перераховують тарифи на газ, розблокували можливість підвищувати тарифи на опалення й гарячу воду.

Одно слово, витрати на комуналку зростатимуть, а грошей на субсидії виділятимуть дедалі менше й менше. У такому разі є три варіанти: або будуть зростати доходи населення, або ретельніше контролюватимуть одержувачів і відсіюватимуть порушників, або розмір субсидій скоротиться.

Ймовірно, у 2021-му українці зіткнуться відразу з трьома варіантами. Замість 15% від сукупного доходу сім'ї на комуналку можна буде віддавати 20%. Тобто розмір особистого платежу збільшиться (одразу після карантину). Припустимо, якщо сукупний дохід вашої сім'ї із двох осіб 10 тис. грн, а за комуналку потрібно платити 2 тис. грн, зараз субсидія становитиме близько 500 грн, а в 2021-му ви можете зовсім втратити на неї право.

Кабінет міністрів, як уже писав OBOZREVATEL, переніс підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн із липня на грудень 2021-го. А це означає, що українці з мінімальними доходами (переважно це працівники бюджетної сфери) недоотримають кілька тисяч гривень.

Також Кабінет міністрів до другого читання вирішив відмовитися від підвищення зарплат учителям. Уже з 1 січня 2021-го мінімальний оклад для педагога мали підвищити щонайменше до 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн), але його залишили на рівні 4455 грн.

Не стали підвищувати й зарплати медикам, як того просили в МОЗ. Зараз молодим лікарям доводиться йти в лікарні на зарплату в 6-7 тис. грн. Водночас до Польщі їх кличуть на таку ж роботу, але на зарплату в близько 100 тис. грн. Щоб у період пандемії зупинити відтік кадрів, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонував збільшити зарплати медикам до 23 тис., медсестрам – до 17 тис., а санітаркам – до 12 тис. грн. Кабмін на це не погодився. Наслідки побачимо вже найближчим часом.

На це пішли за рекомендацією МВФ, який наполегливо рекомендував урізати витрати. І Кабмін погодився.

Зазначимо, що від розміру заробітної плати також залежать і надходження до Пенсійного фонду (ПФУ). Як розповів OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева, близько 40% усіх, хто працює, платять податки з мінімальної зарплати. Головна причина – решту платять у конвертах. Тому під час підвищення мінімалки збільшуються й надходження в ПФУ.

Також на 8,5 млрд грн депутати вирішили урізати бюджет Пенсійного фонду. Це за спаду економічної активності, особливих умов для фізосіб-підприємців призведе до катастрофічної нестачі коштів у Фонді. Як наслідок, доведеться скасувати ті підвищення, які в законі чітко не прописано.

Наприклад, березневе осучаснення пенсій, незважаючи на активну критику, так і не закріпили в законі. І міністр фінансів Сергій Марченко вже натякнув, що замість березня виплати на 11% можуть підвищити пізніше. Такий крок відіб'ється на більшості пенсіонерів. Через перенесення підвищення вони отримають свої гроші пізніше.

А ось бюджет на державний борг, на Верховну Раду, на Офіс президента урізувати не стали. Ба більше, прокурорам до другого читання додали 2 млрд, на витрати Верховної Ради, порівняно з минулими роками, виділили додатково пів мільярда грн.

Утримання кожного депутата в 2021-му обійдеться українцям у 6 млн грн. У цю суму входять усі витрати: починаючи від зарплати і закінчуючи витратами на автопарк і друк документів. Загалом же витрати на Верховну Раду становитимуть 2,5 млрд грн, хоча ще в торік вони були на рівні 2 млрд грн.

Крім окладу, депутатам також надаються витрати на виконання своїх функцій (витрати розміром у ще одну зарплату), а також компенсація оренди квартири (близько 19 тис. грн на місяць), 25 прожиткових мінімумів на помічників (із 2021-го це 56,7 тис. грн).

І хоч сам бюджет ще можуть переглянути протягом року, за нього вже можна сказати: Кабмін пожертвував інтересами українців заради того, щоб отримати черговий кредит МВФ. По-справжньому ж захищені статті – на витрати самих депутатів і на обслуговування зовнішніх боргів. А на них піде 40% усієї дохідної частини.