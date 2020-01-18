Зарплати й премії по 200 тис. гривень: Кабмін оприлюднив доходи українських міністрів

Кабінет міністрів вперше сам оприлюднив зарплати глави уряду та інших міністрів. Найбагатші – головний економіст Тимофій Милованов і очільник МЗС Вадим Пристайко. А ось міністрові Кабміну Дмитру Дубілету проти них платять "копійки".

Інформація про доходи топчиновників з'явилася на сайті уряду в суботу, 18 січня. Там повідомили як середню зарплату за 2019 рік, так і окремо за кожен місяць. Виплати за грудень у багатьох виявилися вищими завдяки надбавкам, преміям та матеріальній допомозі.

Зарплати в Кабміні

Кому скільки платять у Кабміні

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр

вересень – 61 916 грн;

жовтень – 60 087 грн;

листопад – 43 724 грн;

грудень – 76 190 грн;

в середньому за 2019 рік – 60 479 грн.

Дмитро Кулеба, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції

вересень – 48 523 грн;

жовтень – 56 263 грн;

листопад – 43 047 грн;

грудень – 86 774 грн;

в середньому за 2019 рік – 58 652 грн.

Михайло Федоров, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації

вересень – 52 629 грн;

жовтень – 51 000 грн;

листопад – 34 141 грн;

грудень – 84 887 грн;

в середньому за 2019 рік – 55 664 грн.

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету Міністрів

вересень – 48 000 грн;

жовтень – 48 000 грн;

листопад – 16 000 грн;

грудень – 17 544 грн;

в середньому за 2019 рік – 32 386 грн.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ

вересень – 33 930 грн;

жовтень – 82 072 грн;

листопад – 97 623 грн;

грудень – 186 541 грн;

в середньому за 2019 рік – 100 041 грн.

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства

вересень – 15 134 грн;

жовтень – 18 180 грн;

листопад – 79 883 грн;

грудень – 222 592 грн;

в середньому за 2019 рік – 83 947 грн.

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля

вересень – 18 549 грн;

жовтень – 33 540 грн;

листопад – 31 102 грн;

грудень – 162 003 грн;

в середньому за 2019 рік – 61 299 грн.

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України

вересень – 27 505 грн;

жовтень – 30 532 грн;

листопад – 68 Ціна: 194 грн;

грудень – 233 893 грн;

в середньому за 2019 рік – 62 069 грн.

Ганна Новосад, міністерка освіти й науки

вересень – 38 288 грн;

жовтень – 37 981 грн;

листопад – 39 103 грн;

грудень – 138 412 грн;

в середньому за 2019 рік – 63 446 грн.

Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я

вересень – 15 896 грн;

жовтень – 22 036 грн;

листопад – 34 841 грн;

грудень – 94 988 грн;

в середньому за 2019 рік – 41 940 грн.

Олена Бабак, міністерка розвитку громад і територій

вересень – 18 773 грн;

жовтень – 23 710 грн;

листопад – 82 189 грн;

грудень – 212 600;

в середньому за 2019 рік – 84 318 грн.

Юлія Соколовська, міністерка соціальної політики

вересень – 24 395 грн;

жовтень – 58 259 грн;

листопад – 56 620 грн;

грудень – 216 783 грн;

в середньому за 2019 рік – 65 317 грн.

Оксана Маркарова, міністерка фінансів

вересень – 36 384 грн;

жовтень – 61 890 грн;

листопад – 60 637 грн;

грудень – 89 387 грн;

в середньому за 2019 рік – 62 075 грн.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури

вересень – 55 390 грн;

жовтень – 40: 439 грн;

листопад – 38 Ціна: 239 грн;

грудень – 44 038 грн;

в середньому за 2019 рік – 44 527 грн.

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту

вересень – 9 142 грн;

жовтень – 16 000 грн;

листопад – 16 000 грн;

грудень – 112 905 грн;

в середньому за 2019 рік – 38 512 грн.

Андрій Загороднюк, міністр оборони

вересень – 24: 228 грн;

жовтень – 23: 377 грн;

листопад – 23 132 грн;

грудень – 97: 191 грн;

в середньому за 2019 рік – 41 982 грн.

Денис Малюська, міністр юстиції

вересень – 20 723 грн;

жовтень – 19 927 грн;

листопад – 35 927 грн;

грудень – 226 361 грн;

в середньому за 2019 рік – 75 734 грн.

Оксана Коляда, міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

вересень – 22 894 грн;

жовтень – 23 453 грн;

листопад – 23 124 грн;

грудень – 158 772 грн;

в середньому за 2019 рік – 46 688 грн.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Милованов поскаржився на низьку заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

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